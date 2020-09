Una residente y un auxiliar del asilo San José dan positivo en Covid-19

El Ayuntamiento ha confirmado este viernes que un auxiliar y una residente del asilo San José han dado positivo en Covid-19. La delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha informado de estos dos casos "en pro de la transparencia" en la residencia. Cabe recordar que hace varias semanas este periódico publicó que el asilo se encontraba en cuarentena tras el positivo de una trabajadora y ahora se ha vuelto a activar el protocolo tras los nuevos casos.

"Un auxiliar llamó a la dirección porque se encontraba mal, tenía algunos síntomas, y la dirección le dijo que no acudiera a su puesto de trabajo hasta que le hicieran la prueba. Se ha hecho la prueba, ha dado positivo y se ha activado el protocolo en la residencia. Esta mañana, dentro de este protocolo, hemos conocido el resultado positivo de una residente", declara Collado.

"Se ha activado otra fase del protocolo y esta persona, junto a la compañera de habitación que ha dado negativo, se han aislado en zonas diferentes. Afortunadamente por ahora es asintomática y esperamos que sea así durante todo el tiempo", añade la delegada. La concejal explica que "ahora viene la otra parte del protocolo y hay una estrecha coordinación con las enfermeras gestoras de casos del SAS para seguir haciendo las pruebas a los contactos. Además, se han facilitado a todos los trabajadores EPI y ahora mismo no entran familiares. Esto no significa que haya riesgo cero, con este virus no hay riesgo cero".

Nuevos casos

La Junta de Andalucía ha facilitado ya el informe diario de coronavirus en el que hay una nueva subida de casos en la ciudad. Concretamente, hay 16 personas más confirmadas de Covid-19, llegando a las 585 desde que comenzó la pandemia. En los últimos siete días, 86 personas han recibido el resultado positivo en la prueba de la PCR.