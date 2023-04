Andalucía x Sí se compromete a revitalizar el centro histórico de Jerez

El candidato de Andalucía x Sí a la alcaldía de Jerez en las próximas elecciones municipales, Santiago Casal, y la presidenta de la la Asociación de Comerciantes de Jerez (Acoje), Ana María Pérez, celebraron una reunión para abordar, entre otras cuestiones, la situación del comercio del centro histórico de la ciudad.

Según explica Casal en una nota de prensa, la propia asociación ha manifestado "un diagnóstico muy negativo del estado actual del centro histórico de Jerez y que perjudica gravemente la actividad de sus negocios".

"Lo paradójico de esta cuestión, añade Casal, reside en que, siendo ya una cuestión o problemática enquistada desde hace muchos años no ha habido voluntad política por dar solución a la misma, por parte de los gobiernos del PP y del PSOE".

"Parece que, no sólo no se ha intentado, sino que, se ha mirado a otro lado pues, hay problemáticas que se resolverían inmediatamente exigiendo únicamente el cumplimiento de la normativa vigente. La normativa es para todos los negocios y si, por ejemplo, existen negocios ambulantes no regulados, ha de estar sujeto a todos los controles y garantías que se exigen al resto", explica el candidato.

Además, desde Andalucía x Sí, se considera que "la laxitud de la administración local no agiliza la apertura de negocios debido a la concesión de licencias, no existe interés en dinamizar económicamente la ciudad. Los locales vacíos van aumentando y el aspectos ruinosos de calles y mobiliario urbano estropeanaún más la imagen de nuestra ciudad. No se articulan subvenciones ni se facilita a los emprendedores las gestiones con celeridad que les permitan gestionar con rendimiento su actividad económica o ponerlas en marcha.

Por ello, la formación política inciden en que "la ciudad dé una imagen que sea atractiva para el visitante y sus ciudadanos, la importancia del cuidado del entorno, la iluminación, la seguridad y la accesibilidad. El flujo de tráfico tampoco ayuda, al ser deficiente."

Desde Andalucía x Sí se comprometen a empezar, "de una vez por todas, a construir un centro que tenga como protagonistas no solo a sus residentes, sino a las fuerzas económicas vivas del mismo para crear una sinergia que redunde, no solo en la mejora y prosperidad económica, sino que sea un revulsivo de dinamización social que haga de jerez una ciudad atractiva".

Por todo ello, "apostamos por una hoja de ruta que dote a nuestra ciudad de servicios públicos adecuados, sostenibles, una ciudad atractiva para el visitante y sus vecinos, fomentando la actividad económica y empresarial, todo ello dando voz y coordinación a quienes son los agentes de dinamización cómo colectivos y asociaciones de vecinos. Es posible conseguirlo con voluntad, vocación de servicio público, empatía, creatividad y trabajo, señas de identidad de Andalucía x Sí".

A partir del próximo 28 de mayo para los andalucistas "el comercio tradicional y el centro de nuestra ciudad serán una prioridad", según Santiago Casal, "porque Jerez se merece más".