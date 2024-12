Rober Pazo, Rey Baltasar en Jerez: “Sigo creyendo en la magia; me han regalado el mayor de los privilegios”

Cuenta atrás para vivir uno de sus sueños. Sólo hay que estar unos minutos con él para saber que siente una felicidad plena por encarnar al Rey Baltasar en la cabalgata del próximo 5 de enero en Jerez. Durante décadas ha estado con el micrófono a los pies de las carrozas retransmitiendo para Onda Jerez la mágica tarde y noche de Reyes, y a pocos días de convertirse en uno de ellos, Rober Pazo exprime cada segundo de esta Navidad.

“Son tantos sentimientos que sólo puedo resumir lo que estoy viviendo con la palabra ‘felicidad’. Pero es que en realidad es mucho más que eso, ¿qué hay más que la felicidad? No lo sé, pero es lo que siento. Que es mucho más. Esto es muy grande”, declara Pazo.

“Ojalá todo el mundo pudiera tener la oportunidad de ser Rey Mago porque es un sentimiento tan fuerte... o al menos de paje. Es algo extraordinario que te regala la vida”, añade.

El diseño de su vestuario se lo ha hecho la jerezana y Rey Mago en 2022, Amparo Maciá, muy amiga de Pazo; los bordados que llevará los ha realizado Fernando Calderón (Rey Mago 2024) y la confección ha estado a cargo de Tomás de Brotons. “Desde la primera prueba te metes en el papel sí o sí. Estoy en un sueño. Es cierto que hay mucho trabajo, muchos eventos, hay estrés, pero es un trabajo gratificante por el objetivo, que es que ningún niño se quede sin juguete, ni en Jerez ni en Valencia”, declara el presentador.

Cuando habla de la Navidad en su infancia a Rober Pazo se le pone la piel de gallina. “¡He sido tan feliz! En mi casa somos seis hermanos y nos han inculcado vivir la Navidad de una forma muy intensa desde niños, siempre lo hemos tenido como algo extraordinario. Imagínate la que se podía liar el día de Reyes en casa. Recuerdo que de madrugada, nuestros padres nos despertaban para decirnos que habían llegado los Reyes y ahí que íbamos los seis hermanos medio dormidos corriendo. ¿Sabes la sensación de entrar todos en el salón y ver esos juguetes y pensar que había sido todo magia? Es que me emociono...”, relata. Y ese niño que corría para abrir esas puertas del salón no ha desaparecido. Aún siendo adulto, “sigo creyendo. Creo en la magia y ahora voy a ser un Rey”.

Lleva casi treinta años cubriendo la cabalgata de los Reyes Magos y dos siendo paje real, la primera vez con la deportista jerezana Ana María Sabido y la segunda, con Amparo Maciá, y ambas fueron también Rey Baltasar. Además, ha estado también poniendo voz para Onda Jerez a la cabalgata de la Cartera Real o Gran Visir. Y en estos casi 30 años, nunca imaginó que él sería el Rey. “Para mí ya era un privilegio vivirlo gracias a mi profesión tan desde dentro. Y cada año que me ponía delante de Sus Majestades, me preguntaba: ¿qué se sentirá? Esta Navidad voy a cumplir dos sueños, ser Rey Mago y encarnar a Baltasar. Yo ya no puedo pedir nada más. Me han regalado el mayor de los privilegios en Jerez y sólo puedo dar las gracias, gracias y gracias”, subraya.