1.600 miembros y 50 años de historia

Avanzan las patrullas a lo lejos adelante. Avanzan las patrullas, al toque del tambor. Juntos escalemos la montaña altiva. Juntos escalemos el picacho azul. Solo los halcones sobre nuestras frentes vuelan majestuosos sobre el cielo azul.

Y tanto que avanzan. Tanto que la Delegación la Delegación Diocesana del Movimiento Scout Católico de Jerez sigue celebrando sus 50 años de historia. Un Movimiento que vive la etapa dulce de la madurez, con gran estabilidad y un crecimiento continuo.

El delegado diocesano, Pablo Mena, declara que "a día de hoy somos 1.600 miembros en la delegación. Y durante este año de celebración estamos notando un gran sentimiento de agradecimiento a todo el trabajo que se ha realizado en estos 50 años. La gente tiene muchas ganas de celebrar, porque no hay muchos grupos tan estables y con tan buen futuro como éste. Es algo importante".

Este fin de semana la Delegación ha celebrado en el campus universitario de La Asunción el Congreso sobre Valores Sociales y Educativos de los Scouts con gran éxito. Ha sido una de las actividades programadas en el calendario por el aniversario con la que se ha vuelto a demostrar la implicación de tanto personas activas como las que habían dejado de tener presencia en la Delegación. "Tenemos mucha gente trabajando en muchas áreas y verlos así es ilusionante", declara Mena.

En este sentido el delegado añade que "me ha sorprendido que gente que no estaba en activo ha dado un paso hacia adelante, como Paco Lara o Manolo Pareja, entre otros. Personas que están coordinando equipos de trabajo, que hasta ahora nunca había coincidido con ellos y se dejan la piel". "Hace un año lanzamos una llamada para reunirnos y así diseñar el 50 aniversario. Queríamos que la gente apostara por la celebración de forma voluntaria, y gracias a eso he conocido a mucha gente muy interesante con la que estamos trabajando codo con codo", remarca Mena.

"Somos un movimiento que estamos en continuo crecimiento. Hace un par de año abrimos un grupo en la zona Sur porque había una gran demanda. Cada vez, independientemente del 50 aniversario, crecemos más y ante la falta de responsables no podemos aumentar los grupos. Casi el 80% de los grupos tienen lista de espera", subraya el delegado.

"El sentimiento de grupo es fundamental. Hay niños más tímidos que en los scouts se sienten parte del todo y rompen un poco más esa barrera de timidez. Nosotros, los responsables, también fomentamos el trabajar con los demás, en pequeños grupos... Y eso se cuenta y atrae", declara Mena. Borja Jesús Páramo, responsable de Comunicación de la Delegación, añade que "uno de los motivos por el que estamos creciendo es porque los propios chicos y chicas que pertenecen a los grupos son nuestros mejores altavoces. Mucho de nuestro crecimiento se debe a nuestros chicos, que son los mejores ejemplos".

La Delegación ya está inmersa en los últimos detalles para las celebraciones de este final de año, meses donde se concentran el mayor número de actividades. "Este año somos los responsables de traer la Luz de Belén desde Guadalajara para repartirla por Andalucía. El 9 de diciembre, el día clave, queremos dar un pequeño cambio al Parque Scout y hacer una reinauguración para conmemorar el día de la fundación de la Delegación", informa Mena. Además, en diciembre también se inaugurará una exposición en el Obispado y a el 24 de noviembre está programada la cena de aniversario en Ifeca. "En lo personal es mucho esfuerzo, pero es muy gratificante. Cuando acabe el año haremos balance de todo, pero desde ya doy las gracias por la implicación, el trabajo y la ilusión de todos. Ahora empieza lo más grande", concluye Pablo.