Así será el invierno en el Aeropuerto de Jerez: más oferta internacional, especialmente con Alemania, y menos nacional

Todos los aeropuertos, incluido el de Jerez, han iniciado este domingo la denominada temporada baja, un periodo que se extiende hasta la última semana de marzo donde se suele producir una reducción de la programación. Para este periodo invernal, la terminal jerezana mantendrá cinco conexiones nacionales y contará con más rutas internacionales, gracias a Alemania, su principal mercado.

Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, ha dado a conocer las cifras de esta nueva temporada donde se sigue notando el impacto de la marcha de la compañía Ryanair, especialmente en el tráfico nacional -en invierno no operaba vuelos desde el extranjero-. Para estos meses, las compañías ofertan 256.500 asientos (y 1.878 vuelos), una caída del 4,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos registros son relativamente superiores a los que apuntó la patronal de las líneas aéreas, la asociación ALA, hace poco más de una semana, que situaba el número total de asientos en 251.000 y la caída interanual en el 6,7%.

Como es tradicional, el mercado nacional es el que seguirá teniendo un peso superior en este periodo con tres de cada cuatro asientos ofertados. Y, según los datos recopilados por este periódico, la bajada de oferta se produce como consecuencia de que Ryanair no operará este invierno la ruta con Barcelona, que era la única que mantenía durante todo el año con la terminal (las de Palma de Mallorca y Londres Stansted solo operaban en temporada alta).

Esto ha provocado que la oferta de vuelos total con la capital catalana vaya a ser menor respecto al invierno precedente. Sin embargo, Vueling, compañía que también opera estas rutas, ha programado más conexiones desde Barcelona cubriendo en parte el hueco dejado por la polémica low cost. Así, y tal y como ya apuntó este medio meses atrás, esta aerolínea realizará seis conexiones semanales, con algunos sábados que será doble.

Mientras tanto, Iberia-Air Nostrum mantiene prácticamente su operatividad desde Madrid, la ruta que, pese a su bajada este año -una de las causas de la caída de pasajeros de la terminal en este 2025-, mantiene su operatividad con tres conexiones diarias, ampliándose a cuatro los sábados.

Vueling también mantiene su oferta de vuelos con Palma de Mallorca, con momentos donde tendrá cinco conexiones y otras cuatro. Y Binter sigue programando sus dos rutas desde las Islas Canarias (Tenerife Norte y Gran Canaria), ambas con doble frecuencia semanal.

Crecimiento con Alemania

Todo apunta a que este invierno se mantendrá la tendencia del crecimiento del tráfico internacional que está teniendo el aeródromo jerezano en este año. La turoperadora Tui mantendrá cuatro conexiones desde Alemania con Jerez y Eurowings, una.

El Patronato Provincial de Turismo está ultimando con Tui el acuerdo para que se mantengan las rutas desde Alemania con Jerez en invierno aunque, claro está, con una menor frecuencia respecto a las del periodo veraniego. Por el momento, seguirá programando vuelos desde Düsseldorf, Fráncfort, Hannóver y Stuttgart.

Mientras tanto, Eurowings continuará volando entre Düsseldorf y Jerez, al menos, una vez por semana, incrementándose a dos y tres durante los periodos festivos y vacacionales (Navidades). La ruta se mantendrá hasta pasada la festividad de Reyes, regresando a principios de febrero.

Por otro lado, en este invierno se producirá unas conexiones no regulares que el Aeropuerto tiene con la ciudad danesa de Billund, que son ofertadas por un turoperador de este país nórdico. Serán las 2.646 plazas ofertadas, el triple más que la de la anterior temporada invernal. En las cifras internacionales están incluidos también varios vuelos chárter previstos durante este periodo desde las terminales de Aalborg, Fez, Kortrijk y Zúrich.

También en estas estadísticas de oferta de vuelos están incluidas algunas conexiones que se mantendrán en la programación en los primeros momentos de esta temporada baja. Es el caso de Jet2, que continuará con sus tres rutas desde el Reino Unido hasta el próximo fin de semana (Leeds, Mánchester y Birmingham), al igual que Condor con sus conexiones desde Alemania (Düsseldorf, Fráncfort y Hamburgo). Mientras tanto, Volotea mantendrá hasta este martes la conexión desde Asturias.

Todas estas compañías prevén regresar a Jerez a lo largo de los meses de febrero y marzo del año próximo.