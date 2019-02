El gobierno local suscribe un manifiesto a favor del sector del taxi

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto al teniente de alcaldesa de Movilidad, José Antonio Díaz, ha recibido al presidente de la Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi de Jerez, Luis Gonzaga González, que ha asistido acompañado de su directiva, con motivo de la firma de un manifiesto en virtud del cual el Ayuntamiento se adhiere a las demandas del sector en su problemática existente con los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

El manifiesto será trasladado a la Junta de Andalucía, que es la administración competente del sector a través del Reglamento Andaluz del Taxi. En el texto se expone que el Ayuntamiento "es consciente de tal problemática y que viene fundamentada, entre otras causas, en la inexistencia de una norma jurídica que regule los servicios prestados por los vehículos con autorizaciones VTC y que, asimismo, garantice el equilibrio adecuado entre la oferta de servicios de esta modalidad de transporte y la que representan los taxis".

Luis Gonzaga González ha expuesto que actualmente los VTC sólo actúan en el aeropuerto, Estación de Ferrocarril y Real Escuela de Arte Ecuestre y que no hay desarrollo urbano de estos vehículos. No obstante, para el caso de que se instalen en la ciudad empresas de explotación VTC y, en aras de buscar una solución a la falta de regulación existente, Tele-Taxi Jerez ha solicitado al Ayuntamiento que eleve a la Junta lo siguiente: que los vehículos con autorizaciones VTC sólo puedan circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado y que no se permita propiciar la captación de clientes circulando por la vía pública o permaneciendo estacionados fuera de las vías públicas en aparcamientos o garajes; que deberá transcurrir un plazo de 60 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio y que no se permita la utilización de la geo-localización que permite a los clientes ubicar con carácter previo a la contratación los VTC disponibles.

Según reza el documento, el gobierno local se compromete a dar traslado a la Junta de Andalucía del mismo para que, en virtud de la competencia delegada, regule los servicios prestados por los vehículos VTC “atendiendo siempre que sea posible dentro de la legalidad a las reivindicaciones expuestas".

En este sentido, en el manifiesto "el Ayuntamiento muestra su apoyo a los trabajadores autónomos del taxi porque entiende que defender a estos trabajadores es defender el trabajo digno de los taxistas y defender un servicio público de calidad para la ciudadanía".

El teniente de alcaldesa José Antonio Díaz explica que "no hay tanta incidencia de VTC en Jerez pero sí queremos evidenciar nuestro compromiso por su indudable servicio público, son trabajadores y apoyamos su dignidad profesional así como proteger los derechos de las 400 familias que de manera directa e indirecta viven del taxi en Jerez".

Este documento "satisface al sector y junto a Sevilla, Jerez es la segunda ciudad de Andalucía en adherirse al sector con un manifiesto expreso, nos sentimos en la obligación moral de hacerlo y apostamos por una nueva regulación en la Junta de Andalucía", añade Díaz.

Por su parte, el presidente de Tele-Taxi manifiesta que "esta declaración es un aldabonazo porque el Ayuntamiento nos apoya y estamos muy contentos y convencidos de que va a ser beneficioso para la ciudadanía, para el usuario y para el sector del taxi. Hemos encontrado este apoyo por parte del Ayuntamiento, hay muchos colectivos de taxis que están buscando esto y nosotros lo hemos tenido de inmediato. Esperamos también que con prontitud sean aceptadas las propuestas en las que estamos trabajando con Movilidad para llevarlas a la Ordenanza".En el transcurso del encuentro los responsables de Tele-Taxi Jerez han solicitado refuerzo de seguridad para evitar el 'intrusismo' en distintos puntos de la ciudad, concretando como principales focos el aeropuerto, Puertas del Sur (Mapfre) y el entorno de la Real Escuela, así como el impulso de acciones formativas para la Policía Local por parte de especialistas en VTC en un curso propuesto por la citada asociación.

De igual manera, se ha abordado la situación del proyecto 'Taxi-Tour', que se presentará en las próximas semanas, así como el estudio de una campaña corporativa de diseño (con nuevo logotipo). Asimismo se han concretado aspectos que se introducirán en la Ordenanza Municipal "con vistas a la modernización del servicio, como por ejemplo, una indumentaria a modo de uniforme y en consenso con los taxistas", explica José Antonio Díaz.

En la reunión, la alcaldesa ha agradecido la 'movilización positiva' que ha supuesto la 'Caravana de Tele-Taxi para los mayores' realizada por la asociación las pasadas navidades, consistente en un recorrido por el centro de la ciudad en el que participaron 42 taxis en los que los usuarios eran personas mayores de distintos centros de Jerez. "Fue muy emotivo y para la próxima Navidad vamos a trabajarlo con más tiempo y de la mano del Ayuntamiento para poder ampliar el recorrido a más puntos", afirma Luis Gonzaga González.