Temporal en la zona rural de Jerez: "De repente vino una avalancha de agua que se puso casi a medio metro de altura"

70 litros por metro cuadrados en apenas unas horas. ¿Resultado? Una zona rural golpeada por un temporal que los vecinos dicen no haber visto nunca. "Lo hemos vivido muy mal, nunca había visto tanta agua en tan poco tiempo. Fueron dos horas sin parar, veíamos mucha agua por todos lados. Lo pasamos muy mal. La plaza La Milagrosa se llenó por completo de agua y a mí me salvó la pocetilla que tengo en la puerta y que limpié yo. Pero eso se ha reventado por la fuerza del agua, es que esta calle era un río", relata Manuel, vecino de Torremelgarejo junto a la calle Alameda.

"Gracias a dios que tenemos una cuesta, porque fue increíble, increíble. Jamás he visto tanta agua en tan poco tiempo", añade Manuel mientras pasea con su nieta por la calle. Antonio, vecino también de la barriada rural, tiene frente a la puerta de su casa la calzada totalmente levantada. "Es la primera vez que se ha destrozado la calle así. Nunca había visto algo parecido, sólo fueron dos horas pero bajaba una cantidad de agua impresionante. El escalón de mi casa estaba tapado. Es que no se veía nada", señala.

Antonio recuerda que el punto en el que se unía el agua que bajaba de la calle Alameda y de la calle Ucha "era algo extraordinario". "Tengo 45 años y en mi vida he visto esto. Bajaba una cantidad de agua tremenda y empezó a levantar la calzada, pero había tanta agua que ni se veía el suelo. Cuando bajó ya el nivel vimos que estaba destrozado. Lo de ayer no lo he visto nunca, jamás. Caían unos granizos que parecía que estaba nevando, era una cosa que no se había visto nunca, tremenda. Y sí, estábamos un poco asustados. Mi vecina sí tuvo que llamar a los bomberos porque tenía una cuarta de agua", declara el vecino de Torremelgarejo.

El suelo del parque infantil de Estella está completamente cubierto de barro. Prácticamente, es imposible andar por allí y en las estructuras de juego se puede ver perfectamente la marca del agua. Al otro lado de la calle, Diego se encuentra el vallado de su parcela completamente en el suelo. "Mira cómo está esto... Mucho forraje por el poco mantenimiento del canal del Ayuntamiento, de Jerez o Estella, no sé de quién es la competencia. Este forraje es del canal... Al final mi campo anegado. No es la primera vez que pasa. Pero bueno, a mirar para adelante, para atrás nunca. No me imaginé que me fuera a encontrar esto así, porque en la última Dana el agua en el canal se quedó a un palmo de rebosar, pero ahora no. Nada más que tienes que ver el forraje que hay y la suciedad para ver dónde está el problema", denuncia Diego, mientras intenta levantar la estructura que le separa de la calle.

Ignacio ha perdido algunos animales por el temporal del pasado martes. "Tenía una perrita con cuatro cachorros que se han ahogado, tenía dos gallinas con 13 y 11 pollitos, y han quedado vivo sólo dos. Los caballos han pasado casi toda la noche con agua hasta las rodillas, y ahora estamos intentando limpiarlo todo y ponerles cama seca", declara el vecino de Estella, cuyo coche se ha quedado atascado dentro de su parcela por el barro acumulado. "Habrá que tener paciencia y seguir, no queda otra. Yo llevo 20 años en el campo, ha llovido fuerte pero lo que había ayer no lo he visto jamás. Estaba todo encharcado y de repente vino una avalancha de agua que se puso casi a medio metro de altura, unos 45 centímetros. Sabemos que hay cosas que no se pueden prever, pero esto era una laguna", subraya.

A José Manuel le pilló la tromba de agua en su campo y rápidamente pudo tapar todos los huecos y así evitar que el agua entrara en la casa: "El problema más grande que hay es que del parque Las Aguilillas viene un arroyo de desagüe, que entra por esa cancela hacia abajo y llega al cruce de la carretera. Pero cuando viene mucha agua entra para toda esta zona y aquí no tiene salida. Las cañas y la basura han hecho tapón en la bajada 'natural' y se ha venido para acá".

Desde las siete de mañana de este martes están Miriam y sus compañeros achicando agua de la venta de las Cuevas. "Ayer (lunes) preparamos todos los menús para ir hoy más tranquilos y mira cómo ha amanecido todo, con el agua hasta los tobillos. Hemos llamado al Ayuntamiento, han venido los operarios y lo que nos han dado han sido botas de agua y unos cuantos cepillos. Sabemos que esta parte siempre se inunda, pero tanta agua y sólo nosotros, no sé. No entiendo qué ha pasado", reconoce la cocinera de la venta, añadiendo que "nadie se imaginaba esto. La cámara frigorífica principal no funciona. El automático saltó anoche y no nos atrevemos a probar nada porque aún hay mucha agua. Se han estropeado puertas y eso lo hemos limpiado como hemos podido. Es que es increíble".