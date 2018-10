Los trabajadores de Yelmo Cines Jerez critican la postura de la empresa

Los trabajadores de Yelmo Cines Jerez hicieron pública ayer una nota de prensa en la que expresan "nuestro sumo descontento con el comunicado expedido el pasado 3 de octubre por la empresa en cuestión". Según los trabajadores, "la única solución que la empresa dio a sus trabajadores fue el convenio sectorial. Este convenio, para conocimiento de todos, engloba a todos los cines de la provincia de Cádiz, en la cual se encuentra actualmente un solo Yelmo Cines, el de Jerez. Este cine carece de competencia ya que abarca cifras de clientes muy por encima de las que tienen los demás cines de la provincia".

La empresa, según los trabajadores, se mantiene en que movamos el convenio sectorial junto a estos otros cines de la provincia teniendo constancia de que los trabajadores llevamos intentando mover este convenio desde hace más de un año sin ningún resultado".

En segundo lugar, los empleados quieren hacer constar que se le plantearon varias opciones a la empresa para conseguir un acuerdo satisfactorio para ambas partes, incluido un convenio transitorio que mejorara las condiciones actuales de los empleados de forma temporal hasta que se consiga consolidar el convenio sectorial. "Yelmo Cines no se planteó ni por un momento aceptar ninguna opción que no fuera la movilidad de este convenio provincial dilatándolo en el tiempo y dejándonos muy claro que 'la empresa no realiza acuerdos internos' pese a la situación de disparidad a la que los empleados de este cine tienen con los demás cines Yelmo de España".