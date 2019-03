El PP de Jerez se queda sin 'pajarito'

El Partido Popular de Jerez ha dejado de tener cuenta en Twitter. Su perfil y sus publicaciones han sido suspendidas, aún se desconoce si de manera provisional o definitiva, por, teóricamente, incumplir las normas de esta red social.

El PP se promocionaba en este espacio, cuyo símbolo es un pájaro de color azul, bajo el usuario @PopularesJerez siendo su canal oficial por esta vía.

La clausura se produjo el pasado jueves pero no fue denunciada públicamente hasta el pasado domingo por su candidato a la Alcaldía, Antonio Saldaña, a través de las redes sociales. Eso sí, se refirió a ello durante la presentación en la mañana de este lunes de su nuevo fichaje para su candidatura, el futbolista Pedro Herrera.

En este sentido, afirmó que esta suspensión es fruto de “una denuncia del PSOE y de la izquierda radical” que ha sufrido no solo los populares jerezanos sino también la representación de este partido en otras ciudades del país, especialmente en Andalucía, ya que así se lo han comunicado desde la formación. “El PP nacional nos ha dicho que no solo ha sido al PP de Jerez; el PP ha sufrido la suspensión de determinadas cuentas porque han estado denunciándolas desde el PSOE y la izquierda radical; pero yo no he dicho nada que hubiera sido el PSOE de Jerez”.

Antes de realizar estas afirmaciones, el PSOEjerezano se apresuró en redes sociales a desmarcarse de cualquier vinculación con esta medida adoptada por los responsables de Twitter y le exigió a Saldaña que aporte “pruebas”.

🔴 El PSOE desmiente que algún miembro del partido haya denunciado la cuenta de Twitter del PP, como se ha inventado Saldaña🔴 El candidato de 2ª mano tendrá que aportar pruebas🔴 Mientras el PP se dedica a inventarse una falsa censura, el PSOE sigue trabajando por #Jerez — PSOE de Jerez (@psoejerez) 10 de marzo de 2019

Así, acusó al PP de diseñar una “cortina de humo” el mismo día que el gobierno local dio a conocer que había procedido a la adjudicación de la empresa que gestionará durante los próximos años el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. “Mientras el PP se dedica a inventarse una falsa censura, el PSOE sigue trabajando por Jerez”, agregó.

Twitter establece en sus reglas las causas que pueden provocar una suspensión de una cuenta, ya sea de manera temporal o definitiva. Este medio trató de contactar con los responsables de la firma española para que explicaran los motivos de la suspensión. Al cierre de esta edición no hubo respuesta por parte de esta red social.

Mientras, el PP trata de recuperar este perfil que contaba con casi 6.000 seguidores y ha presentado una reclamación de la que aún no ha recibido respuesta.