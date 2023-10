Los últimos supervivientes al avance de las renovables en el viñedo del pago de Balbaína

De qué sirve impulsar una estrategia que garantice la viabilidad futura del viñedo del Marco de Jerez a medio y largo plazo si no se pone freno al avance desmedido de proyectos de energías renovables en los pagos históricos de dicho viñedo. El presidente del Consejo Regulador del Vino, César Saldaña, hacía esta reflexión al hilo de la firma días atrás del convenio con la Consejería de Agricultura para el desarrollo de un plan estratégico o director del viñedo del Marco de Jerez, encaminado a la optimización de los recursos vitícolas y al fomento de actividades complementarias como el enoturismo, que chocan frontalmente con la implantación de parques eólicos, fotovoltaicos o mixtos en el viñedo y su zona de influencia.

Las administraciones autonómica y local, por un lado, animan a invertir en el viñedo, que consideran un “sector estratégico”, pero por otro, descuidan la protección del patrimonio vitícola y su paisaje con la autorización de proyectos de energías renovables, que además tienen un gran impacto medioambiental.

Saldaña compartía esta reflexión horas antes de la publicación en el BOP del anuncio de la apertura de la fase de exposición pública para la autorización administrativa previa y la autorización ambiental unificada de la planta solar fotovoltaica Bizarrona en el término municipal de El Puerto de Santa María, en el entorno del histórico pago de Balbaína Alta.

Se da la circunstancia de que este proyecto ha recibido finalmente el visto bueno de la Junta de Andalucía pese a su rechazo inicial, fundamentado tanto en la incompatibilidad de la planta solar con la actividad primaria y el carácter rural que debe prevalecer en la zona según establece como prioritarios el Plan General de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (PGOTBC), como en la negativa del promotor a adoptar determinadas medidas correctoras.

El plan estratégico del viñedo de la Junta choca frontalmente con las autorizaciones de proyectos renovables por parte de las administraciones públicas

Con independencia de que la empresa promotora haya podido subsanar alguna de las deficiencias observadas inicialmente, llama especialmente la atención que durante la tramitación de la solicitud de autorización se creara un vacío normativo en la protección de aves esteparias sensibles por la retirada parcial para su revisión del documento que sirve de base legal, y en el que se cartografía la zona como crítica para el aguilucho cenizo, con nidificación, y área estratégica para el sisón, declarado para más inri especie en peligro de extinción en ese intervalo de tiempo.

Entre el rechazo inicial y el desbloqueo del proyecto de la planta solar fotovoltaica Bizarrona, proceso que se ha prolongado durante más de tres años, se ha producido un cambio de titularidad de Solarbay a Lyra Enviroment.

Nuevo macroproyecto híbrido

La planta solar Bizarrona, con una superficie proyectada de 38 hectáreas, no es el principal problema al que se enfrentan los viticultores y titulares de parcelas de la zona, con los que ya han mantenido una primera reunión responsables de Eurowind Energy para el inicio de la tramitación de un macroproyecto híbrido (eólico y solar) en el mismo pago de Balbaína, en este caso a caballo entre Jerez y El Puerto, que tiene como fin último la producción de hidrógeno verde.

Aunque en fase preliminar, la promotora ha enviado ya a los titulares de parcelas un primer diseño provisional con la ubicación de los 16 aerogeneradores que abarca el proyecto -el del polémico parque eólico El Barroso en el pago de Macharnudo, por tener una referencia, cuenta con cinco molinos de viento- y el borrador del contrato en el que se indican condiciones económicas, plazos…

La oferta inicial contempla una prima inicial por la firma del contrato con opción de arrendamiento, así como 500 euros anuales por aerogenerador y 50 euros/hectárea en las parcelas con instalación solar durante los cinco años de plazo para la realización de los estudios y trámites necesarios para el desarrollo del proyecto.

Afectados del parque solar anuncian que “lucharán con todos los medios” para impedirlo

El contrato de arrendamiento definitivo, vinculado al anterior, establece un pago anual de 15.000 euros/aerogenerador y de 1.800 euros/hectárea de placas fotovoltaicas durante 35 años, prorrogables en otros cinco.

Las cantidades son similares a las ofrecidas en el parque eólico El Barroso, en Macharnudo, donde los afectados que rechazaron la oferta inicial han llegado a percibir hasta sesenta veces más por el arrendamiento de sus parcelas, asegura un portavoz de los titulares de viñas que aún se resisten.

Consejo Regulador y afectados por los nuevos proyectos de Balbaína han empezado a moverse para tratar de parar esta nueva "agresión" al viñedo del Marco de Jerez, contra la que, según explica a este medio un residente en la zona que acaba de firmar un contrato con una bodega para la plantación a partir del próximo año de viñedo en su parcela, “voy a luchar con todos los medios”.

No en vano, este afectado que lleva 17 años viviendo en Balbaína Alta, ejercerá su “derecho al pataleo”, porque “me vine a vivir aquí porque me gusta ver la viña y el campo, la tranquilidad, pero si salen adelante estos proyectos lo único que voy a ver son los espejos de las placas fotovoltaicas; me están echando de mi casa”.

A la espera de acontecimientos o novedades sobre el proyecto híbrido de Eurowind Energy -de momento no tiene nombre-, este afectado ha empezado a moverse para presentar alegaciones a la autorización unificada de la planta solar Bizarrona dentro del plazo de un mes de la exposición pública.