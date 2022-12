Un año en doce vinos

La pregunta es sencilla. ¿Cómo no hacer el típico artículo resumen de vinos del año? Me figuro que no haciéndolo. Dicho esto, disfruten de esta sencilla lista de ideas, curiosidades, proyectos y personas como nosotros que se empeñan en el fondo en crear algo bonito y lo embotellan.

Bienvenidos a los que no se irán pronto y leerán estas líneas de unos vinos que no les dejarán indiferentes porque sabiendo, como sabemos, cómo está el bolsillo, unas fiestas a la vuelta de la copa y un 2023 cargado seguro de cosas especiales por celebrar, es importante dar color a sus copas y alegría a cada día. Y ya que estamos, un solo mensaje para los vinos y para todo en la vida… huyan del más de lo mismo.

Porque para esto son los vinos, para compartir y hablar todo el día de sueños… yo pagaré la cuenta, pero ustedes prueben estos vinos.

Gramona la Cuvee (2017) Corpinnat

En el corazón del Penedés, que es lo que significa Corpinnat, unas históricas bodegas elaboran espumosos a la manera tradicional (atrás quedo el término cava), bajo unas premisas de calidad, respeto al entorno y diferenciación del terruño. Entre ellas, Gramona lleva desde el siglo XIX haciendo vinos como este Cuvee repletos de burbujas elegantes, con aromas a frutas de hueso que embellecen cualquier momento de principio a fin.

Albariño de Fenfiñanes (2021) Rías Baixas

El valle de Salnés nos habla de salinas, vientos oceánicos y el anticiclón de las Azores. Nos habla de granito y uva Albariño. Y yo les hablo de un vino. Albariño de Fenfiñanes, del que ya en los años setenta Vázquez Montalbán sintió la necesidad de escribir sobre él y que es la perfecta unión entre acidez, untuosidad y aroma frutal. Elaborado desde 1928, inició el camino de estos vinos que nos emocionan tanto.

Chapirete Prefiloxérico (2020) Rueda

Es una gran noticia que en Rueda se estén haciendo cada vez mejores vinos. La estigmatizada uva verdejo y los miles de litros de vino mediocre, se irán borrando de nuestra reciente memoria porque hay muchos vinos elaborados con verdejo que nos encantan y éste es uno de ellos. Chapirete Prefiloxérico combina altitud, acidez y crianza con sus lías para que disfrutemos de un verdejo intenso.

Sotorrondero (2019) Méntrida

Tiempo habrá de hablar de los vinos de Madrid, Ávila y de la Sierra de Gredos. Será embriagador. Ahora me ocupa contarles que disfrutamos mucho con este tinto elaborado en Méntrida (Toledo) y que equilibra muy bien Garnacha junto a Syrah con una justa crianza en barrica. Jimenez-Landi busca vinos muy naturales, honestos y francos. Arrebato líquido sin duda.

Sem Vergonha (2019) Alentejo

En el heterogéneo mundo del vino es muy frecuente que los buenos elaboradores compartan sus conocimientos y hagan colaboraciones juntos. Susana Esteban y Dirk Niepoort elaboran este sutil tinto alentejano a base sólo de la uva portuguesa Castelao. Un vino sin vergüenza y para repetir varias veces.

Casa Agricola Tinto (2020) Alicante

Que no lo digo yo, que el propio Pepe Mendoza hace unos meses me lo describió como un vino barroco, dinámico y nada recargado. Coupage de mi idolatrada uva Monastrell, junto a Giró y Alicante Bouschet para entregar un vino fresco que sabe a Mediterráneo. Casa Agricola es el proyecto personal de uno de los elaboradores más reconocidos del sureste español. Gran vino, Pepe.

Il Cerreto (2019) Barbera D ´Alba

Cesare Pavese escribió una vez que lo que difícil es sentarse sin hacerse notar. El resto viene después y al tercer sorbo regresa el deseo del pensamiento a solas. Horizontes lejanos los del Piamonte, realidades que se esfuman y el milagro de estar vivo y mirar a esta copa. De este vino fantástico elaborado con uva Barbera, sólo voy a añadir lo que Blas Cerón dijo una vez de él… mucho trabajo y ningún fuego artificial. Elaborado por Roberto Voerzio desde el año 2003.

Montecastro (2016) Ribera del Duero

Esta bodega vallisoletana fue adquirida en 2006 por Hacienda Monasterio y podrán imaginar que el simple hecho de que Carlos de la Fuente y Peter Sisseck velen por sus vinos es sinónimo de finura y buen hacer. Ribera expresivo, intenso y elegante en boca para servir muchas copas desde estas letras. Hace ya tiempo que es un gran vino al alcance de todos. Siempre en nuestro equipo.

O Estranxeiro (2020) Ribeira Sacra

Los tintos gallegos son nuestra bendita perdición. Sin duda. Éste si cabe aún un poco más. Un vino 100 % Mencía que ha salido hace muy poco al mercado pero que es sencillamente espectacular. Eulogio Pomares habla de embotellar ideas y esta nos parece una muy buena. Como todos sus vinos en general o como cuando te sientes joven y tienes mucho tiempo por delante.

Señorío de Cuzcurrita (2018) Rioja

Dice Ana Martín, enóloga de Castillo de Cuzcurrita, que sus vinos son diferentes a los demás en la zona. Es verdad. Su carácter fino y delicado proviene de la altura de sus viñedos y de unas cepas casi centenarias que han sobrevivido a la pobreza del suelo donde viven. Señorío de Cuzcurrita es un tinto elaborado 100% con uva Tempranillo, suave, bien estructurado y con un final delicioso. Ana Martín es un referente y sus vinos imprescindibles.

Pandorga (2021) Sanlúcar de Barrameda

Naturalmente dulce es como se define a esta tipología de vinos dulces sin ninguna adición de azúcar. Un vino tinto profundo y dulce pero con cierta acidez que lo hace diferente a lo conocido . Elaborado por Bodegas Cota 45 con Tintilla de Rota que se asolea y se fermenta en barrica. Tengo diez letras para describirlo. Fascinante.

Palo Cortado Wellington (30 años) Sanlúcar de Barrameda

Sí o sí. Aquí tienen uno de esos vinos para deleitarse y brindar por alguna buena noticia. O simplemente para dar calor a una amena conversación e incluso para pensar, que es algo que hacemos menos de lo que deberíamos. Éste es uno de los tesoros que esconde Bodegas Hidalgo la Gitana en sus bellos cascos de Banda Playa. Un palo cortado profundo, atildado, preciso y precioso