'El vino que cambió mi vida', un homenaje cinematográfico al enoturismo del Marco de Jerez

Los Museos de la Atalaya han acogido el estreno del cortometraje 'El vino que cambió mi vida', una producción de Innova Films impulsada por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, con el apoyo de la Diputación de Cádiz. El evento se celebró coincidiendo con el Día Mundial del Enoturismo y la International Sherry Week 2025, dos citas internacionales que subrayan la importancia del vino y el turismo como motores de desarrollo sostenible, cultural y económico.

El acto, presentado por los actores Estefanía Salado y Manuel Copano, reunió a representantes institucionales, empresas del sector, profesionales del enoturismo y figuras destacadas del mundo del vino. La bienvenida institucional corrió a cargo de César Saldaña, presidente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez; Antonio Aragón, diputado provincial de la Diputación de Cádiz; Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz; y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera.

La regidora felicitó a los promotores por una iniciativa “que impulsa el enoturismo y la cultura vitivinícola, una de nuestras señas de identidad”, y destacó que “la cultura, en este caso el cine, es un vehículo extraordinario para proyectar la imagen de un destino único como el nuestro”. García-Pelayo recordó además que la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez volvió a situarse en 2024 como la más visitada de España, con más de 425.500 visitantes.

Tras las intervenciones institucionales, se proyectó el cortometraje ‘El vino que cambió mi vida’, seguido de un coloquio con parte del equipo técnico y artístico: Juan Cernadas, director; y los intérpretes Álvaro Pérez, Isabel Gordillo, Juan Cid, Diego Villalba y Claudia García. El público también pudo disfrutar del making off, del tráiler oficial y de una actuación en directo del cantautor jerezano Juan Cid, autor e intérprete de la canción ‘Sur de España’, banda sonora original del film.

Según su director, la obra “invita a mirar el vino desde otro prisma: más humano, más divertido y más cercano”. El cortometraje narra la historia de un periodista extranjero que llega al Marco de Jerez para escribir un artículo y acaba encontrando una tierra y una gente capaces de cambiarle la vida. A través del humor, la emoción y la sensibilidad, el film reivindica la vitalidad de una nueva generación que mantiene viva la tradición del vino desde una mirada contemporánea, destacando el papel de la mujer en el sector, el relevo generacional y la autenticidad del territorio.

Para César Saldaña, presidente de la Ruta del Vino y el Brandy, “este cortometraje muestra la fuerza del vino como elemento de identidad y de conexión. El Marco de Jerez emociona, inspira y transforma, y esta obra lo cuenta de una manera profundamente humana”.

En la misma línea, José Luis Baños, gerente de la Ruta, subrayó que “'El vino que cambió mi vida’ es una forma de mirar el territorio desde la emoción. Cada sorbo guarda una historia, y este film muestra una de ellas. Queremos que quienes lo vean se animen a venir, a recorrer nuestros pueblos y a vivir su propia historia”.

El cortometraje se proyectará en los próximos meses en diferentes municipios del Marco de Jerez y participará durante los dos próximos años en festivales nacionales e internacionales, motivo por el cual no estará disponible aún en redes ni plataformas digitales.