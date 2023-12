El Consejo Regulador amplía el control del envinado de sherry cask

El sector del vino de Jerez tiene ya más que asumido que los volúmenes de ventas no volverán a ser lo que fueron. De hecho, ya ha digerido que aún no se ha tocado suelo en tanto que se espera que las marcas blancas mantengan la tendencia a la baja en detrimento del volumen, no así del valor, que en cierta manera viene a compensar la pérdida de cuota de mercado en los denominados mercados históricos del jerez, léase Reino Unido, Holanda y Alemania, los que más han contribuido a desinflar las cifras de ventas totales de los vinos jerezanos en los últimos años.

Junto al aumento de valor, las bodegas han encontrado otras vías de negocio que, de un lado, impiden que se acumulen excedentes como antaño, lo que aleja el riesgo de la depreciación de los vinos, y, de otro, reportan rentabilidad a las empresas, aunque algunas tienen serios problemas para reponer sus existencias por la escasez de materia prima disponible en el mercado para atender las necesidades del sherry cask.

Este nuevo negocio, que sigue en auge, sigue pendiente de una mayor regulación a la que se oponen algunos operadores del sector, que prefieren seguir por libre para exprimir al máximo el envinado de botas empleadas para el envejecimiento de otros destilados como whisky y ron.

Entre los debates abiertos en el seno del pleno del vino, aún sin solución, figura la creación de una comisión del envinado que permita avanzar en la regulación, por ejemplo, del doble uso de los vinos de Jerez, extremo al que ya ha puesto límite la Manzanilla de Sanlúcar, que prohíbe que el vino empleado para envinar botas pueda ser embotellado para su comercialización con el sello de la Denominación de Origen.

No es tarea fácil, pero poco a poco se van dando pasos, como el aprobado en el último pleno del vino celebrado días atrás, en el que se acordó autorizar que el Consejo Regulador controle los vinos no calificados que también se emplean en el envinado de Sherry Casks.

La cuestión tiene su miga, pues hasta ahora no había forma de certificar el origen de los vinos no calificados, como se conoce a los elaborados con la parte de la producción de las viñas inscritas en la Denominación de Origen que sobrepasan el rendimiento máximo permitido para la elaboración de vinos de Jerez.