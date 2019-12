Las zambombas siguen sumando defensores

Las quejas de la asociación de vecinos del centro histórico tras el puente festivo de zambombas siguen provocando reacciones de distintos colectivos, entre ellos, los comerciantes. Desde la asociación Acoje han señalado que prefieren realizar un balance de lo que han supuesto estas celebraciones y el dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento una vez que finalice el periodo de zambombas y se hayan analizado los pros y contras, aunque su presidenta, Nela García, sí avanzó que el comercio en general ha observado un incremento importante de las ventas durante estas fechas, propiciado por la gran afluencia de personas al centro.

Aunque lógicamente es la hostelería la más beneficiada, desde la inauguración del alumbrado navideño, Acoje instó a sus asociados a abrir todos los domingos y festivos aprovechando esta importante presencia de público en el centro. Según García, la apertura los sábados por la tarde está ya prácticamente generalizada y en cuanto a los festivos, asegura que cada vez son más comercios los que se están sumando. Según estima, alrededor de un 50% de los asociados a Acoje deciden abrir sus puertas en festivos, aunque matiza que son, sobre todo, los ubicados en calles donde se concentra más hostelería. "Es verdad que luego hay otras calles, como Évora, Doña Blanca y ese entorno que no está abriendo tanto porque son negocios que están más en el área de influencia de la plaza de abastos".

Por su parte, la asociación Asunico mostró claramente su postura a favor del actual modelo de zambombas y de cómo se han desarrollado especialmente este pasado puente, cuando se han multiplicado estas celebraciones navideñas. El presidente de Asunico, Manuel García, señaló que "en concreto este año ha sido espectacular. Nunca se había visto el centro así, eso es una entrada de dinero y de creación de puestos de trabajo directos e indirectos a lo que no puede ponerse trabas".

Este comerciante recalcó que además las zambombas van más allá de un beneficio para la hostelería o para el comercio, "es un tema de ciudad, yo lo compararía con Semana Santa, Feria, Carnavales, la polémica en este caso está fuera de lugar". Subrayó la importante presencia de personas de otros puntos de Andalucía e incluso del resto del país. "Se han convertido en un escaparate como no nos lo podíamos imaginar y convierte a Jerez en el epicentro durante estas fechas".

Reconoció que las ventas de los comercios también se ven incrementadas, "porque la gente ve cosas que le gustan y si no se las lleva esa misma tarde porque va a estar de zambombas, vuelven al día siguiente, pero en cualquier caso, ya digo que no es que sea bueno para el comercio o para la hostelería, sino para la ciudad".

García valoró por otro lado que pese a la gran aglomeración de personas en el centro no se hayan producido incidentes y opinó que en las quejas vecinales que se han producido hay "intereses políticos. Habría que preguntarles a todos los vecinos del centro, porque muchos no están de acuerdo con esta asociación, hay mucha gente del centro que ahora puede salir a la calle porque no se las encuentra desiertas".

Manifestó también que "si ya nos hemos cargado el comercio del centro con las grandes superficies, a ver si ahora también hay quien quiere acabar con la hostelería, en un momento en el que además hay una gran oferta gastronómica y dos estrellas Michelin". En su opinión, "algunos vecinos caen en el error de pensar que el centro es sólo residencial, y en el centro confluye el ocio, el comercio y la hostelería. Quien vive en el centro sabe que hay una serie de actividades, una Semana Santa, una cabalgata de Reyes. Si quieres escuchar los pajaritos no vas a vivir al centro de una ciudad".