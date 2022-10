Izán Guevara, campeón del mundo de Moto3

El español Izan Guevara, del equipo Gas-Gas de Jorge Martín Aspar, se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Australia que se ha celebrado en el circuito australiano de Phillip Island. El mallorquín se ha impuesto al turco Deniz Öncü y a su compañero de equipo Sergio García Dols, que hasta el final ha luchado por sus opciones de título. Guevara se convierte en el vigesimotercer piloto español campeón del mundo y para España es el título 56.

Guevara, que partía desde la séptima plaza, salió decidido a remontar rápidamente para a partir de ahí ver qué posibilidades reales había de título, ya que a falta de tres carreras todavía tenían opciones García dols, Sasaki y Foggia. El italiano pronto se cayó de la lista al quedarse cortado.

A mitad de carrera, Guevara lideraba un grupo en el que también estaban García Dols, Öncü y Sasaki, aunque la elección de la goma trasera dura del japonés no fue la más acertada. En las vueltas finales, los tres de cabeza fueron pasándose, pero parecía que Guevara tenía algo más. Y en el último giro, el mallorquín superaba al piloto turco para convertirse en campeón como lo hacen los grandes, ganando además la carrera.

Con el título en el bolsillo, queda por ver quién es segundo del Mundial, donde el equipo de Aspar busca el doblete. García Dols, a falta de dos pruebas, aventaja en dos puntos a Foggia y en 18 a Sasaki.

El andaluz David Muñoz no ha tenido un buen fin de semana y no ha podido luchar en ningún momento por la victoria. El de Brenes ha acabado en la 11ª posición, sumando por 6ª carrera consecutiva, en este caso 5 puntos, aunque ni mucho menos es lo que esperaba: "El undécimo puesto no está mal, pero creo que podría haber estado más adelante. Tenemos que seguir trabajando para poder sacar un mejor resultado en la siguiente carrera", comentaba al final de la misma.