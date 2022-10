McPhee se da un homenaje en el GP de Malasia

John McPhee se ha dado un homenaje en el GP de Malasia y se ha adjudicado el triunfo. El escocés, en su último año en Moto3 al superar el límite de edad con 28, ha sido el más listo de la clase y ha sacado el máximo rendimiento a su experiencia para remontar desde el puesto 22º. No ganaba desde que lo hiciese en San Marino en 2020. Segundo ha sido Ayumu Sasaki y tercero, Sergio García Dols, que optará al subcampeonado del mundo en Valencia, tras la corona conquistada por Izan Guevara en Phillip Island.

Con una pista en condiciones delicadas, al no estar ni seca ni realmente mojada, la carrera mostró desde un primer momento que iba a tener muchas caras y los sustos fueron continuos. Daniel Holgado, Stefano Nepacon, un 'highside' en la curva 9 y una visible lesión y David Muñoz en la diez no se libraron. El de Brenes, formado en la Escuela de Pilotos del Circuito de Jerez, se fue al suelo cuando se encontraba ya en el grupo de cabeza.

Both @TatsukiSuzuki24 and @david64official crash on lap 4 💥That could mean @david64official loses out on the rookie of the year title! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/mzh7pRQIXc