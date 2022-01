Honda bate récords en caídas

Tras muchos años dominando a placer, Honda cierra otra temporada que no le desearía ni a su peor enemigo. El prestigioso fabricante japonés ha vuelto a batir récords negativos en 2021, pues de los 278 accidentes registrados en el Mundial de MotoGP, 75 de ellos fueron protagonizados por pilotos de esta marca, lo que supone un 27% del total. Al margen de Iker Lecuona (KTM), que fue quien más percances acumuló (26), los tres siguientes que encabezan el ranking son representantes de HRC. Por este orden, Marc Márquez, con 22 caídas, seguido de Pol Espargaró, con 20, y Álex Márquez, hermano del octacampeón mundial, que sumó 19. A ellas hay que unir también los 12 accidentes del cuarto integrante de Honda, Takaaki Nakagami, y las dos del piloto probador y reserva Stefan Bradl.

A nadie se le escapa que desde la gravísima caída sufrida por Marc Márquez el 19 de julio de 2020 en Jerez, a Honda Racing Corporation le está costando recomponer su estructura competitiva. Arrastrando las secuelas de aquel duro traspiés, el piloto español regresó a la competición en abril de 2021 en Portugal, pero al reencontrarse después con el trazado andaluz volvió a irse al suelo de forma sistemática y, a partir de ahí, aunque ha vuelto a ganar carreras (tres en total) y que acabó el año en un meritorio séptimo puesto, también se ha prodigado en percances. Pese a disputar sólo 14 de las 18 pruebas con que contó la pasada temporada, sumó 22 caídas, no muy lejos de las 27 que acumuló en 2017. A esa evidente crisis de confianza se une el recién llegado al equipo Repsol Honda, Pol Espargaró, que tuvo 20 percances, seis más que en su primer año con KTM en 2016. Por si fuera poco, Alex Márquez, integrado en el equipo satélite de Honda, se fue al suelo 19 veces, siete más que su compañero Nakagami, por lo que todos los militantes de la firma del ala dorada, con sus 75 caídas, lideran el ranking por fabricante, seguido de Ducati con 72, KTM (58) Aprilia (32), Yamaha (21) y Suzuki (20). Curiosamente, el campeón de MotoGP 2021, Fabio Quartararo (Yamaha), ocupa el puesto 20 con sólo 7 caídas, idéntico número que el subcampeón Francesco Bagnaia (Ducati).

Repartidas entre las tres categorías del Mundial de Motociclismo, hubo un total de 950 accidentes, siendo Moto2, con 367 percances, la que más incidentes deparó, destacando como número máximo los protagonizados por el español Aron Canet, con sus 21 caídas. En Moto3 hubo 305 percances, liderados por el japonés Kaito Toba, con 19 accidentes, seis más que el español Pedro Acosta, que ocupa el quinto puesto en el ranking y que gracias a su genial regularidad logró el único título conquistado por nuestro país este año. En MotoGP, como ya hemos argumentado, hubo 278 caídas lideradas por Iker Lecuona, que en 2022 pasa a Superbike. Si lo comparamos con otras temporadas que, hasta 2014, tuvieron al menos 18 carreras, observaremos que en 2021 se produjo la menor cantidad de caídas en todas las categorías: 950. Eso sí, en 2010 hubo 825 caídas en MotoGP, Moto2 y 125cc, el número más bajo de referencia.

También existe un ranking de accidentes con los circuitos que organizan grandes premios de motociclismo. Se lleva la palma el trazado francés de Le Mans, merced a 118 caídas en esta edición del Mundial de MotoGP, seguido del Misano World Circuit Marco Simoncelli, con 96 percances. El Circuito de Jerez - Ángel Nieto ocupa el tercer puesto en esa clasificación, tras contabilizar un total de 67 caídas en el Gran Premio de España de 2021, mientras que el Circuit de Barcelona-Catalunya es cuarto con 57, seguido de Sachsenring (Alemania) con idéntico número de percances y el Circuit Ricardo Tormo es sexto con 54. Por lo que se refiere al trazado aragonés de Motorland, ocupa el puesto catorce con 42 caídas. En el caso de Jerez, esos 67 percances es la cifra más elevada que se contabiliza desde 2016, que hubo 63 accidentes. Las curvas del trazado andaluz en las que más caídas se producen son la número 6, que lleva el nombre de Dani Pedrosa, con 14 accidentes, seguida del viraje 2, llamado Michelin, en el que se produjeron 13 caídas en 2021.

Esperemos que en 2022 Marc Márquez pueda superar no sólo los problemas de hombro derecho que arrastra por aquel percance de Jerez 2020, sino especialmente el último revés que ha tenido con esa diplopía (visión doble) en el ojo derecho que, por una caída practicando enduro, se le ha reproducido tras sufrirla por primera vez en 2011 por un accidente en Malasia. Está claro que no solo Honda depende del mago Marc, sino el propio Mundial de MotoGP, que no es lo mismo sin él, ni mucho menos…