Honda Racing Corporation (HRC) acaba de anunciar la renovación de Marc Márquez, que ha ampliado contrato por cuatro años más y continuará en el equipo de fábrica hasta 2024. Hasta el momento, Marc Márquez ha conseguido 56 victorias, 95 podios y 62 poles con la RC231V en MotoGP, convirtiéndose en el piloto de Honda más dominante en la categoría reina del Mundial de velocidad.

En un comunicado oficial de Honda, Marc Márquez asegura estar "muy orgulloso de anunciar mi renovación con Honda Racing Corporation para los próximos cuatro años. Honda me dio la oportunidad de llegar a la categoría de MotoGP con una moto de fábrica en el año 2013, y desde el primer momento hemos logrado éxitos juntos y estoy muy feliz de seguir siendo parte de la familia Honda. HRC me da la confianza para extender esta asociación para obtener nuestro objetivo común y continuar nuestra historia de éxitos".

