Jonathan Rea da por buena la cuarta posición "aunque quería un podio"

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) partía desde la segunda línea de la parrilla en la cuarta posición y finalmente no pudo acabar en el podio cediendo la tercera plaza a Andrea Locatelli. El norirlandés, seis veces campeón de Superbike, no estaba contento: "Creo que el resultado de la Superpole nos dio más optimismo que realidad, para ser honesto, así que quizás las primeras vueltas de la carrera entusiasmaron a todo el mundo. Pero mi objetivo era estar entre los cinco primeros".

"Por supuesto -continuó- que quería un podio, esa era la ambición. Cuando iba cuarto pude ver a Locatelli y pensé que no estaba nada mal después de cómo empezamos el viernes. La pista no ha estado en muy buenas condiciones en todo el fin de semana, la verdad, así que comparar las cosas con los datos que teníamos no tenía sentido".

De este modo, apuntó que "utilizar el neumático trasero SC0 fue una gran decisión porque nadie más lo usaba. Lo usé durante una vuelta por la mañana y transformó la moto. Me sentí más normal y pensé que era la mejor opción. Necesitábamos consolidar el tercer puesto en el Campeonato del Mundo y eso ya está hecho, así que tenemos que pensar más en eso".

Por su parte, Alex Lowes fue de más a menos hasta caer a la séptima plaza tras salir en primera línea: "La carrera empezó bien y yo estaba en una buena posición. Luego me han pasado Toprak y Jonathan. Pero me sentía bien, intentaba cuidar el neumático mientras rodaba detrás de Jonathan. A falta de siete u ocho vueltas he empezado a tener problemas con la parte delantera de la moto al entrar en las curvas. No me daba confianza y he hecho lo que he podido hasta el final".