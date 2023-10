Rea estrena la Yamaha con caída y Gardner, el más rápido en el test de Superbike en Jerez

Remy Gardner ha sido el piloto más rápido en el primer día de test de Superbike que acoge el Circuito de Jerez tras la finalización del campeonato el pasado fin de semana con el título del español Álvaro Bautista.En un día que ha quedado marcado por la lluvia que ha aparecido mediada la tarde, el australiano ha firmado un crono de 1:39.837, mejorando la vuelta rápida en la Carrera 2 del fin de semana en poder de Toprak Razgatlioglu.

Este primer test de Superbike de cara a la temporada 2024 ha contado con importantes novedades. De este modo, Jonathan Rea ha ‘debutado’ con el equipo Pata Yamaha ocupando el puesto que dejaba vacante Razgatlioglu, quien a su vez se ha marchado a BMW, aunque el turco no se subirá a su nueva montura hasta dentro de unas semanas.

El seis veces campeón mundial de SBK sólo ha dado 12 vueltas con la Yamaha, aunque ese tiempo le ha valido para acabar en la cuarta posición del cronometraje con una marca de 1:40.302. El norirlandés ha sufrido una caída en la curva Lorenzo que le ha impedido seguir con el trabajo y aunque es sólo la primera toma de contacto, ha quedado satisfecho: "En este test se trata principalmente de estar cómodo. Pedí no probar demasiadas piezas porque quiero salir de aquí entendiendo la R1, encontrando el límite de la moto con mi estilo y luego, una vez que todo se vuelva familiar y automático, entonces podremos empezar a probar piezas difíciles”. Y con respecto a su caída, bromeó: “Ya he bautizado la moto. La pista estaba húmeda desde la mañana, pisé una zona mojada fuera de la trazada y no pude evitar el suelo”.

La curva 13 ha dado más de un problema a los pilotos este martes. Gerloff también se marchaba al suelo en esa zona y también el campeón Álvaro Bautista, ondeando por unos momentos la bandera roja. El talaverano ha conseguido el quinto mejor crono.

Otros pilotos que se han subido por primera vez a sus nuevas monturas han sido Nicolo Bulega, campeón de Supersport que se convierte en compañero de Bautista en el Ducati Aruba.it; Axel Bassani, sustituto de Rea en el Kawasaki Racing Team; Andrea Ianonne, de vuelta a Superbike con el TeamGo Eleven de Ducati; y Michael Ruben Rinaldi, compañero hasta el domingo de Álvaro Bautista y que se ha marchado al Motocorsa Ducati, logrando este martes el segundo mejor crono.

Además, también se encuentran rodando en Jerez tres pilotos probadores de MotoGP: Michelle Pirro (Ducati), Stefan Bradl (Honda) y Lorenzo Savadori (Aprilia).