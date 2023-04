Iván Ortolá, tras lograr la victoria 700 de España en el Mundial: “Es increíble”

“Es increíble”. Esa ha sido la respuesta de Iván Ortolá tras comunicarle que su victoria de hoy en la carrera de Moto3 de Jerez ha supuesto el triunfo número 700 para el motociclismo español en el Mundial.

En declaraciones a los micrófonos de Dazn, el piloto del Angeluss MTA Team reconoce que era algo “que no me esperaba, que quería hacer, pero que no me esperaba. Eran muy rápidos. En la frenada nos costaba un poquito y tenía que jugármela mucho para adelantar. En las rápidas era mi punto fuerte. No estaba frenando del todo cómodo ni fuerte, pero sí que podía acelerar rápido en las curvas lentas, lo que era importante para salir rápido a la recta. Lo que nos ha dado la victoria han sido las curvas rápidas”, añadiendo que “he preparado muy bien el adelantamiento y sabía que podía hacerlo ahí y ha sido así. Y luego frenando no han podido adelantarme, que es importante, y he conseguido la victoria”.

Tras un pésimo inicio de temporada, el valenciano ya lleva dos victorias consecutivas. “La primera victoria te da un alivio y mucha motivación, porque has peleado mucho y cuando consigues los resultados es increíble. Y ganar dos seguidas te da muchísima más confianza, pero hay que tener los pies en el suelo y seguir creyendo. Si seguimos así, conseguiremos muchas más”, apostilla.