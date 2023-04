Pedro Acosta: “Muy contento con el resultado y todo el trabajo de KTM”

Contento con los puntos, haciendo podio y alcanzando el liderato de Moto2. A Pedro Acosta no le ha ido nada mal en el GP de España celebrado en Jerez. El único pero a su actuación, tal vez no haber logrado la victoria, pero el de KTM no puede ocultar su alegría.

“Ha sido una carrera dura, pero estamos más que contentos con el resultado”, reconoce Acosta, quien añade que durante la carrera “intenté alcanzar al líder pero era muy rápido, aunque el ritmo no era muy diferente entre nosotros”. Además, destaca que “hubo una gran brecha con el tercer lugar, por lo que obtuvimos buenos puntos para el campeonato. Lo hemos dado todo y el equipo ha trabajado duro durante todo el fin de semana para ser lo más competitivo posible hoy”.

Por último, Acosta, flamante líder de la categoría intermedia, quiso dar las gracias a su equipo: “Tengo que agradecer a todos los que lo hacen para que podamos lograr estos resultados”.