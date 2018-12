Donald Trump y su esposa visitan por sorpresa a las tropas de EEUU en Iraq

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, viajaron la noche de Navidad a Iraq para visitar las tropas estadounidenses apostadas en el país árabe, informó la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, escribió en Twitter que el mandatario estadounidense viajó para agradecerle a las tropas y al mando militar encargado de la misión en Iraq "por su servicio, su éxito y su sacrificio" y para "desearles una feliz Navidad". Sanders no precisó si ya concluyó la visita de Trump ni suministró mayores detalles al respecto.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw