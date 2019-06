Una filtración cuestiona la operación que encarceló a Lula

El medio de investigación The Intercept Brasil publicó el pasado domingo conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil y puso en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión al ex presidente Lula da Silva.

The Intercept, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA Edward Snowden reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, tuvo acceso a las conversaciones mantenidas durante años entre fiscales y jueces. El medio publicó fragmentos de diálogos entre el fiscal Deltan Dallagnol y el ex magistrado Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro y quien en 2017 condenó a Lula en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por recibir un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Según The Intercept, las conversaciones privadas muestran que Moro sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato, dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, lo que está prohibido por ley.

"Atentado contra la democracia"

Asimismo, en otras conversaciones, fiscales del grupo que investigaba la Lava Jato en Curitiba discuten formas de frenar una entrevista que Lula, en prisión desde abril de 2018, había concedido al diario Folha de Sao Paulo porque podría beneficiar al Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones del pasado octubre.

El Ministerio Público de Curitiba subrayó que los procuradores están "tranquilos" en cuanto a la legitimidad de la actuación, pero expresaron su "preocupación con la seguridad personal y con la fiscalización y manipulación del significado de los mensajes".

El PT afirmó que las conversaciones entre fiscales y Moro "demuestran la persecución" contra Lula y constituyen un "atentado a la democracia".