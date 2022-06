Un misil ruso alcanza el tren de la ONG del chef José Andrés en Ucrania

Un misil ruso alcanzó este miércoles el tren de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK), del chef español José Andrés, en el este de Ucrania, según informó el propio cocinero en su cuenta de Twitter.En su mensaje, acompañado de una foto de la destrucción provocada por el misil, José Andrés señaló que no ha habido heridos en este incidente, y explicó que el misil alcanzó un vagón lleno de comida que ahora se ha perdido, pero que se podrá recuperar la que había en el resto de los vagones.

Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg