"Debería haber un antes y un después de la tragedia de Barbate"

Pese a llevar más de 30 años de militancia socialista, Blanca Flores Cueto (Cádiz, 1967) jamás había ocupado antes un cargo público. Todo cambió cuando el pasado 18 de enero tomaba posesión en Sevilla como subdelegada del Gobierno central en Cádiz. Y el recibimiento fue a lo grande, con una huelga de tractores que colapsó buena parte de la provincia y, sobre todo, con la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate arrollados por una narcolancha, un suceso que impactó en la opinión pública. En esta entrevista, la primera que concede desde su llegada al cargo, esta doctora en Filología Hispánica, licenciada en Filosofía y Letras y en Psicopedagogía e inspectora de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía hace un primer balance de su labor como representante en Cádiz de un Gobierno que niega que sea el más débil de la democracia y que está convencida que agotará la legislatura.

–¿Quién le llama para ofrecerle el puesto de subdelegada del Gobierno en Cádiz y por qué acepta?

–Pues me llamó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la verdad es que la llamada me cogió bastante de sorpresa. Yo llevo más de 30 años vinculada al partido y es verdad que mi nombre ya había estado varias veces encima de la mesa para asumir algunas responsabilidades públicas. Pero por una cosa o por otra eso jamás había pasado, hasta ahora. Sí había asumido responsabilidades orgánicas, estando encargada de los argumentarios, colaborando en campañas electorales, en reuniones sectoriales de Educación, implicada en procesos internos del partido, etc. Pero es la primera vez que me llaman para un cargo público. Y acepté porque creo que esto me llega en un buen momento personal, porque mis cuatro hijos son ya mayores. Y quien me conoce sabe que si me dedico a algo lo hago por entero, dejando muchas de mis facetas personales al margen, que es precisamente lo que me está sucediendo. Yo fui dos veces en las listas a anteriores elecciones municipales en Cádiz pero pedía siempre ir por los puestos del final, precisamete por las responsabilidades que tenía. Pero ahora todo ha cambiado. Además, creo que por mi trabajo como inspectora de Educación conozco bien la provincia de Cádiz y las diferencias entre sus comarcas.

–Su nombramiento fue polémico por cuanto su nombre parte directamente desde Ferraz y obviando a la dirección provincial del PSOE, que había planteado otro nombre. ¿Eso le ha afectado? ¿Se siente respalda por su partido?

–Yo es que no lo veo así. Muchas veces la imagen externa de un partido es muy diferente a la realidad. Cada vez que hay una vacante institucional se habla de nombres y aparecen ternas de posibles candidatos. Pero es de primero de militante que cuando se designa a una persona para una institución que está gobernada por el partido, todos vamos a una. Y eso me ha pasado a mí. Tras conocerse mi nombramiento el primero en llamarme fue el secretario general del PSOE de Cádiz (Juan Carlos Ruiz Boix) y después lo hicieron muchos compañeros de partido. Sí, me siento respaldada por el PSOE de Cádiz.

–Pues a su toma de posesión en Sevilla, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, creo recordar que sólo acudieron dos cargos públicos del PSOE de Cádiz, en concreto José María Román (alcalde de Chiclana) e Irene García (parlamentaria andaluza y ex secretaria provincial del partido)...

–Pero porque ese acto se organizó muy rápido, aprovechando la presencia en Andalucía de la vicepresidenta del Gobierno (la ministra María Jesús Montero) y en un espacio reducido. Pocos días después ya se pudo organizar otro acto parecido en el Parador de Cádiz y ahí sí estuvo casi todo el partido, salvo los que tenían las agendas ocupadas. Pero vaya donde vaya estoy notando el cariño de mis compañeros.

–Usted ha sido siempre una persona muy conocida en el ámbito cultural de la provincia. Desde ese prisma, ¿cómo se puede visualizar desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz esa apuesta personal por la cultura?

–Bueno, el Ministerio de Cultura es uno de los que dependen de Sumar pero es evidente que llamaré a ese y a todos los ministeriors las veces que hagan falta si es por el bien de Cádiz. Yo creo que mis inquietudes culturales pueden ayudar a dar otra impronta a la gestión, porque para mí un pueblo con cultura es sinónimo de progreso y desarrollo. En mi discurso de presentación reflejé cómo veo la provincia y cuál es mi proyecto como subdelegada. Mi compromiso es llegar a todos los rincones y preocuparme por todos los problemas, aunque también hay que poner en valor todas las fortalezas que tiene esta tierra, que son muchas.

–Me imagino que lo más duro que le ha sucedido en estos pocos meses fue la muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate.

–Indiscutiblemente. El 9 de febrero fue. Y fue durísimo. Fue una nocha fría y dura.

–Y transcurridas algunas semanas, ¿cree que fue un error que los guardias civiles se echaran ese día al agua en esas condiciones, con una falta de medios evidente?

–Esos hechos están judicializados y yo poco más puedo decir aparte de lo que ya se sabe que es que era un puerto deportivo, que había un temporal, que las narcolanchas se protegían del mal tiempo y que la Guardia Civil buscó disuadirlas para que se fueran. Se fueron cinco narcolanchas pero una se quedó y fue a por los agentes. El alcalde llamó a los mandos de la Guardia Civil y éstos, que son los profesionales, decidieron el operativo. Yo no puedo comentar nada más.

–Pero el alcalde de Barbate la llamó a usted previamente, ¿no?

–No, no. Yo no conocía al alcalde de Barbate y ni siquiéramos teníamos nuestros números de telefóno porque yo acababa de tomar posesión. Pudimos contactar a posteriori, horas después, cuando todo ya había pasado. Cuando me enteré de lo sucedido me fui corriendo a Barbate hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Hubo que localizar a las familias de los agentes que habían estado en el puerto y fue muy duro.

–Al día siguiente, durante el minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, tuvo que escuchar gritos de dimisión de muchos barbateños contra el ministro del Interior. ¿Lo entendió?

–Hombre, cuando pasa algo así es normal que se produzca una reacción de indignación. Eso entraba dentro de la lógica, es algo comprensible desde la naturaleza humana. Fue una cosa muy fuerte que te marca y además sucedió en un municipio muy complicado. Pero el tema del narcotráfico es un problema internacional y muy preocupante. Eso el Gobierno de España lo sabe y por eso el plan Gibraltar se ha extendido ya a toda la costa andaluza. La presión policial en el Campo de Gibraltar ha hecho que el narcotráfico se vaya ampliando a otras zonas, desde Huelva a Almería. Pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están volcadas en combatirlo y además lo están haciendo en colaboración con otros países.

"Barbate nos duele a todos y para sacarlo adelante hace falta la implicación de todas las administraciones”

–¿Qué puede hacer el Gobierno de España para buscar soluciones a la crisis económica y social que sufre Barbate?

–El Estado tiene un papel esencial, pero también el resto de las administraciones públicas, incluida la del propio municipio. Porque el Ayuntamiento puede tener escasos recursos, vale, pero otras localidades en una situación parecida quizás lo han sabido rentabilizar mejor o han sabido convertir en una oportunidad lo que era una debilidad. Estoy pensando por ejemplo en los ingresos que llegaron por la expropiación del Retín, algo que en su momento quizás no revertió en el municipio como debería. Pero Barbate nos duele a todos, y opino que para sacar a ese municipio de su situación actual tienen que implicarse desde el Ayuntamiento al resto de administraciones públicas, incluyendo a la Diputación y a la Junta de Andalucía. Nosotros, por nuestra parte, estamos volcados, con un contacto directo con el Ayuntamiento, dándoles un apoyo total y escuchando sus peticiones. Hace falta que se implementen otras medidas de carácter social, políticas de empleo, viviendas y otros recursos que potencien esa zona. Porque Barbate tiene muchas bondades, en clima, en playas, en hostelería, y es hacia ese frente donde todas las administraciones tienen que centrar sus esfuerzos.

–¿Habrá un antes y un después tras esa tragedia en el puerto de Barbate?

–Debería haberlo. De momento sí ha habido ya un antes y un después en la concienciación ciudadana, porque ha repercutido en el respeto a la Guardia Civil en una gran parte de la población. En cuanto a las medidas de seguridad que se estén adoptando o que se vayan a adoptar es importante saber que eso no tendrá resultados a corto plazo, que habrá que esperar unos años. Y en cuanto a la opción de aumentar la presencia policial en el municipio, creo que es algo que hay que hacer con cuidado. No se puede asustar a la gente y a los visitantes pero la ciudadanía también tiene que saber que hay efectivos velando por la seguridad, muchas veces sin que nos demos cuenta.

–En materia de infraestructuras destacan las carencias en la red ferroviaria, con muchos problemas de comunicación con Cádiz y sin que llegue la alta velocidad.

–En infraestructuras la prioridad ahora en la provincia es la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, con una inversión de 470 millones de euros, como bien explicó el ministro Óscar Puente en una visita reciente. Hay una apuesta clara por el Corredor Atlántico y por esa autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que facilitará el tráfico de mercancías con el puerto algecireño y que traerá una reducción brutal del tráfico por carretera. Esa es la prioridad pero sin dejar de lado otras actuaciones en infraestructuras claves para esta provincia como la variante exterior en la Bahía de Algeciras, la mejora de la N-340 o el nudo de Tres Caminos, donde ya se puede ver las máquinas funcionando. Con los fondos de recuperación tenemos una oportunidad muy importante. Y lo que hay ahora en esta provincia es una inversión en infraestructuras sin precedentes.

"En esta provincia hay ahora una inversión en infraestructuras por parte del Estado sin precedentes”

–Al hilo de la guerra de Ucrania y de las amenazas de Rusia ya hay países europeos que están reclamando más inversión en Defensa. ¿Sucederá eso en España? ¿Y ha aumentado la seguridad en la Base de Rota?

–Bueno, independientemente de la guerra, es una evidencia que en los últimos años ha aumentado mucho la inversión del Estado en materia de Defensa y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a la seguridad en la Base de Rota, no tengo ese dato pero tengo entendido que el nivel de alerta ya estaba alto desde hace unos años por amenazas terroristas y creo que no se bajó.

–Suenan también tambores de guerra en Navantia, con la plantilla pidiendo más barcos para construir en la Bahía.

–No creo que el ambiente se enrarezca porque las cargas de trabajo están garantizadas y porque los astilleros de la Bahía tienen ahora más trabajo que nunca.

–Es usted la representante en la provincia de Cádiz del Gobierno más débil de la democracia, sustentado además en unos socios digamos poco creíbles. ¿Teme que la legislatura termine siendo muy corta?

–(Pone cara de no estar de acuerdo con la afirmación previa a la pregunta). No, no. Yo cuento con llegar hasta el final de la legislatura. El presidente se ha comprometido a ello y espero que así sea. Este es un Gobierno que además demuestra cómo es este país, diverso y plural. Y eso es una riqueza.

–¿Cuentan ustedes desde el Gobierno con que se irá pasando con el tiempo el rechazo que causa la amnistía en la opinión pública?

–Se debería ir difuminando porque es un avance que esa ley se apruebe.

–¿Y habrá referéndum de independencia en Cataluña?

–No creo. Es que la amnistía y el referéndum son dos cosas diferentes.

–¿Qué espera aportar como subdelegada en Cádiz en esta legislatura?

–Voy al día pero me gustaría que mi trabajo sirviera para el avance y el progreso de una provincia, la de Cádiz, que tiene mucha fortaleza con su industria, su turismo y su gente. Somos mucho más que una provincia.

–¿Su nombramiento puede ser un primer paso para ser más adelante la candidata del PSOE a la Alcaldía de Cádiz?

–No, no. Ni creo que haya un vínculo entre ambos cargos ni estoy para pensar en eso. Estoy recién aterrizada, con muchas cosas, volcada en el día a día y además hay un portavoz y unos compañeros socialistas en Cádiz que lo están haciendo muy bien.