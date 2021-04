La Diputación, sólo para el autobombo

Esta semana ha venido marcada en la provincia de Cádiz por la polémica de los asesores de la Diputación, después de que este periódico desvelara con nombres y apellidos que la mitad de la veintena de los cargos de confianza del gobierno provincial no pisaban la Diputación. La única defensa de Irene García vino de parte del ex vicepresidente de la Junta y presidente provincial del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, quien afirmó: “No creo que haya nada ilegal porque seguro que todos estos asesores cumplen con el cometido que se les ha asignado”.

Y para buscar cualquier rastro de esos hipotéticos ‘cometidos asignados’, este periódico ha querido hacer la prueba del algodón bicheando en las redes sociales de estos asesores ‘invisibles’. Y la conclusión es que las redes sociales han acabado delatando a estos cargos socialistas porque no hay rastro alguno de la presencia de ellos en la Diputación o de trabajos realizados para esta institución, y eso a pesar de que todos estos cargos de libre designación cobran de la Corporación provincial, a la que han de tener ‘dedicación plena’, según costa en sus nombramientos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Un repaso a los perfiles públicos de estos asesores deja a las claras que la prioridad de todos ellos está en sus municipios de origen, que es donde realmente centran su actividad política en unos casos como alcaldes, en otros como concejales del gobierno local socialista y en otros como líderes de la oposición. Las referencias mínimas que se hacen de la Diputación se centran exclusivamente en vender su gestión ante sus convecinos.

Para hacer este repaso este periódico se ha centrado en una decena de asesores de la Diputación que casi no pisan el Palacio provincial. Tres de ellos no aparecen por las redes, o no tienen actualizados sus perfiles. Se trata del alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y de los ex regidores de Puerto Serrano y Benaocaz, Miguel Ángel Correro y Antonio Venegas, respectivamente. Los perfiles de los otros siete asesores sí se ven más activos, como puede verse en las capturas que ilustran esta doble página. Estas son las conclusiones:

Antonio González, alcalde de San José del Valle

El alcalde de San José del Valle tiene una gran actividad en sus redes sociales, donde informa de actividades de interés para su localidad.

Así, Antonio González Carretero habla del proyecto de construcción de una descalcificadora, del arreglo de fuentes, de un nuevo centro cultural... y todo ello sin escatimar críticas a la Junta o al PP local. Son continuas sus referencias a la gestión de la pandemia, aplaudiendo por ejemplo que se lograra habilitar un punto de vacunación en el pueblo.

Curiosamente, y pese a que, en teoría, tiene su puesto de trabajo en la Diputación, Antonio González Carretero cuenta como algo novedoso o muy relevante que acudiera al Palacio Provincial a una reunión del consejo de alcaldes o a una reunión específica con miembros del gobierno provincial para tratar asuntos relacionados con su pueblo.

Pedro Barroso, alcalde de Torre Alháquime

Al igual que los otros alcaldes analizados, el regidor torreño recurre mucho a las redes sociales para tener informados a sus vecinos de la evolución de la pandemia. También vende diferentes obras realizadas en esta localidad serrana, habla de su proyecto de economía circular para el pueblo, resalta las mejoras en la recogida de basuras y hace referencia a una manifestación por la sanidad pública que hubo tiempo atrás en Ronda.

Pedro Barroso se deshace en elogios hacia la presidenta de la Diputación, a la que no para de agradecerle cosas: gracias por un millón de euros que dice el regidor que la institución provincial ha invertido en el pueblo, gracias por las obras realizadas en la carretera provincial CA-9120 para evitar los desbordamientos del río Guadalporcún, etc.

En abril de 2020 anunciaba que, junto a otros dos ediles de su partido, iba a donar parte de su sueldo para la compra de productos alimenticios de primera necesidad para las familias de Torre Alháquime más desfavorecidas.

Isabel Moreno, alcaldesa de El Gastor

La regidora gastoreña es muy activa en redes sociales, informando casi a diario de los datos del Covid en el pueblo con las medidas aplicadas, los cambios de actividad, las desinfecciones, reparto de mascarillas, etc.También informa de los proyectos para el pueblo, como un plan de turismo o el nuevo centro de salud, y elogia las bondades del plan Invierte. “La Diputación de Cádiz vuelve a dar la cara por los municipios pequeños”, afirma Isabel Moreno.

También vende como algo poco habitual su presencia en la Diputación para una reunión como alcaldesa o para informar sobre la programación navideña de El Gastor a finales de 2019.

Juan María Cornejo, alcaldable del PSOE en Medina

Sin quererlo, el líder local del PSOE en Medina se autoinculpa en las redes sociales, donde es muy activo y donde escribe frases como “esta mañana temprano en Cádiz cerrando inversiones para Medina Sidonia” o “centrados en Medina Sidonia y su gente”. Ciertamente Cornejo demuestra estar volcado únicamente en su pueblo: visitas a las cofradías, a los colegios, en la manifestación de los peluqueros, visitando muchas barriadas, hablando con comerciantes y hosteleros locales... pero nada de su supuesto asesoramiento al gobierno de la Diputación.

Eso sí, vende por todo lo alto cualquier visita a Medina de algún diputado provincial, todos los planes de la institución y cuenta las veces que va a la Diputación, bien para la presentación del libro de un asidonense o bien en la toma de posesión de nuevos bomberos.

Mari Loli Varo, candidata del PSOE en Barbate

Quizás por su condición de ex diputada provincial de Turismo, Varo tiene a la Diputación muy presente, pero casi nunca habla en singular o para contar actividades propias. Bien al contrario, muestra interés por vender en sus redes sociales todas las publicaciones de la Diputación, las notas del Grupo Socialista o bien en varios actos acompañando al diputado de Cultura, Antonio González Mellado, que es Vejer. También comparte muchas publicaciones del PSOE de Barbate o críticas al alcalde, el andalucista Miguel Molina.

Miguel Guerra, candidato del Psoe en Trebujena

Miguel Guerra no es asesor del gobierno de la Diputación sino del Grupo Socialista en esta institución. Quizás por ello hace referencia a algunos actos reivindicativos organizados por la Corporación provincial y en los que él ha participado como, por ejemplo, contra la violencia de género, celebrando los 40 años de los ayuntamientos democráticos o por la memoria histórica. También comparte en las redes numerosas publicaciones de la Diputación, del PSOE provincial y temas relacionados con Trebujena.En algún consejo de alcaldías habla en primera persona de los planes de la Diputación, pese a no ser el alcalde de su pueblo: “Al igual que pondremos en marcha el programa Dipuforma, desempleados de nuestro municipio se beneficiarán de una opción formativa becada que se desarrollará durante este año”, aclara.

Remedios Palma, concejala en Olvera

La que fuera delegada de la Junta primero de Educación y luego de Cultura se estrenó como asesora de la Diputación en 2019. En Twitter no es muy dada a hablar de su pueblo y sí a compartir cosas generales de su partido, del Gobierno central, de Susana Díaz y muestra su opinión sobre diversos temas de actualidad.Es en Facebook donde Reme Palma sí está centrada más en su trabajo como concejala en Olvera. Así, resalta el dinero conseguido para algunos proyectos, sube vídeos promocionales de Olvera, informa de reuniones con sectores locales, etc. Pero, como el resto d e estos asesores, nada se sabe de su supuesto asesoramiento al gobierno de la Diputación.