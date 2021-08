Ocio nocturno: "¿Cómo vamos a pedir el certificado covid para entrar a quién aún no se ha podido vacunar?"

"Lo que piensa hacer la Junta de Andalucía es un desastre, una catástrofe". Una frase resume de forma contundente lo que piensa el sector del ocio nocturno tras la intención de la Junta de Andalucía de exigir la presentación del certificado covid para acceder al interior de estos locales.

La frase la dice Alexis Ruiz Martín, presidente de la Asociación de Salas de Fiestas, Bailes y Discotecas, con la esperanza de que los tribunales, a los que ha acudido la Junta de Andalucía para conseguir el aval como paso obligado para poder sacar la medida adelante, digan que no y esta propuesta se pueda plantear con más tiempo y calma.

Recuerda Ruiz Martín que "en su día ya llegamos a proponer nosotros mismo este tipo de control, pidiendo una PCR en el acceso a nuestros locales para tener una mayor garantía sanitaria. Pero lo que no se puede adoptar es una medida de este calado en tan corto espacio de tiempo".

Afirma el empresario que hoy por hoy es inviable poner en marcha una acción de este tipo "porque ninguno estamos preparados para implantarla en nuestros establecimientos".

Pero más allá de las cuestiones operativas el gran inconveniente para este tipo de locales de ocio nocturno es el publico habitual del mismo que, en su gran mayoría, está dentro de las edades donde aún no se está vacunando de forma masiva o donde apenas si se están dando los primeros pasos en este proceso sanitario."¿Cómo vamos a exigir un certificado covid a quién aún no se ha puesto la vacuna, o no tiene todavía la pauta completa? Es absurdo y un auténtico desastre", se lamenta el empresario.

El sector no está en contra de esta medida, lo que sí quiere es que se ejecute con lógica y, sobre todo, con tiempo. "Hay que esperar al menos unos meses, al menos tres, para que se normalice el proceso de vacunación y todos los clientes habituales de estos locales ya tengan la pauta completa". Entonces, dice, sí será viable reclamar el certificado covid para el acceso a los espacios cerrados.

Junto a ello, Alexis Ruiz recuerda que esta modalidad de locales tienen un límite de cierre, impuesto por la pandemia, que ya está afectando duramente a sus negocios. "Se nos obliga a cerrar a las dos de la madrugada, cuando muchas discotecas empiezan a tener movimiento a partir de la media noche. Así sólo están en funcionamiento apenas dos horas". Una alternativa que han planteado algunos empresarios es que se permita extender el tiempo de apertura a los horarios anteriores a la pandemia.

Lo cierto es que si la hostelería en general ha sufrido con dureza los efectos de la pandemia desde marzo de 2020, los daños en los negocios han sido mucho más en aquellos dedicados al ocio nocturno.

Según la patronal en la provincia funcionan más de cien establecimientos como salas de fiestas y baile o discotecas. No hay una cifra de empleo exacta pero sí se supone muy elevada ya que si en algunos locales se cuenta con una plantilla de entre quince y veinte trabajadores y en las de mayores dimensiones y oferta puede acercarse al centenar, según afirma Alexis Ruiz.

De esta forma, el cierre obligado durante las épocas más duras de la pandemia y las limitación de los horarios ha tocado de lleno a la línea de flotación de muchos de estos negocios, que no han podido ni sobrevivir modificando su interior para poder dar otros usos hosteleros.

"Imponer esta medida ya acabaría con nuestro negocio este verano, cuando ya el 30% de los establecimientos han tenido que cerrar debido a las pérdidas. Muchos se han arruinado incluso acudiendo a sus propios ahorros personales", lamenta el presidente de la patronal que muestra también su indignación con la celebración de conciertos de verano en horario nocturno en la provincia 2sin ningún problema e incluso promovidos por las administraciones".