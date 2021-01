‘Chica Robot & Virtual’ Boy’ o cómo hacer tu propio videojuego

Julieta y Kai son compañeros de clase y amigos. Durante el curso van a enfrentarse a un reto muy importante, la creación de un videojuego que les puede llevar a GamerLand, la convención gamer que se celebrará en su ciudad. Junto a Pizza Pan deben resolver los enigmas de los ingredientes desaparecidos, ¿lo conseguirán?

Catalina Alejandra Pearce Silva y Ana Hochenleyter Rodríguez son las autoras de ‘Chica Robot & Virtual Boy’ (Peripecias Libros), un cuento infantil que se empezó a escribir a finales de 2019, “aunque uno de sus personajes, Pizza Pan, lleva más de 10 años en mi mente esperando encajar en alguna historia”, dice Ana.

“Aparte de leer y escribir, me gusta mucho jugar y crear videojuegos, de ahí surgió la idea de hacer un libro para acercar a los más pequeños las nuevas tecnologías y que, no solo puedan de disfrutar de sus aventuras, sino también hacer su propio videojuego siguiendo las indicaciones de los protagonistas o con ayuda de un tutorial que pueden encontrar en mi web: www.anahochenleyter.es”, añade.

Ana ha trabajado durante años como profesora de programación de videojuegos y disfrutaba viendo “la mentalidad tan genial de los niños y los juegos tan divertidos que creaban. Ese es uno de los motivos por los que ‘Chica Robot & Virtual Boy’ es un libro especial para mi. Me gustaría que los lectores creen sus videojuegos, me cuenten que les ha parecido el libro y me enseñen sus juegos”.