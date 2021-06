Los Claustros, todo 'Tuyo'

Continúa hasta el 6 de junio en los Claustros la exposición 'Tuyo'. Una muestra-instalación multidisciplinar sobre el libro 'Tuyo es el sol que adoras' de poemas en prosa de Carlos Manuel López Ramos, los óleos de Antonio Mejías Acosta y los paisajes sonoros de Juan Jesús Yelo Cano.

El proyecto abarca tres disciplinas a partir de la poesía en prosa sobre alquimia y hermetismo del poemario 'Tuyo es el sol que adoras', ya publicado, y la posterior interpretación pictórica del ensayo, que no ilustración, donde al texto e imagen se le añade una tercera dimensión, el paisaje sonoro que también surge de la misma interpretación. Las tres propuestas (texto, imagen y sonido) se pueden apreciar por separado, pero la contemplación simultánea de las tres perspectivas —literaria, plástica y musical— puede ampliar la dimensión del mensaje escrito y ofrecer como resultado una experiencia multisensorial que haga más fácil para el espectador la inmersión en el mundo alquímico y hermético.

"Contemplación. Transmutación. Transustanciación (teológica o no). Aleación, fusión, fisión. Abstracción, figuración. Procesos todos ellos que mutan los objetos (materiales o no) en otros que engrandecen (o empeoran) los originales. Los sonidos tomados en su estado fundamental sufren (o no) un proceso de transformación que parten de una idea, de una frase, de una imagen contenida en el texto de Carlos Manuel López o en las pinturas de Antonio Mejías (J.J. Yelo Cano). se conciertan unánimemente para visualizar laberintos e incógnita", apunta el catálogo de la exposición.