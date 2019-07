“Conciertos así me hacen recordar por qué soy guitarrista flamenco”

Los Claustros de Santo Domingo acogerán este sábado, día 6 de julio, a partir de las 22 horas, el cierre del II Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Jerez, la Peña Flamenca Buena Gente y Acción Cultural Española (AC/E).

El broche de oro lo pondrá la guitarra del jerezano Manuel Valencia en un concierto titulado ‘Entre mis manos’. Valencia realizará un recorrido por el que fue su primer trabajo discográfico, ‘Entre mis manos’, editado hace ahora tres años, pero que, como él mismo asegura, “ha tenido una evolución de los temas. En todo este tiempo, un artista evoluciona, es una evolución lógica, y he ido añadiendo y quitando cosas que lo hacen diferente al original”.

Su presencia en los Claustros contará con la colaboración de varios compañeros. “Va a estar conmigo Carlos Merino a la percusión, Ricardo Piñero al bajo y mi compadre David Carpio como invitado al canteAdemás, como aliciente, Manuel Valencia ha reconocido que hará “algunas cosas de lo que va a ser mi segundo disco en solitario, que aunque todavía está en estado embrionario, sí que tengo ya algunos temas terminados. Mi idea es ponerme con él a final de año, una vez que finalicen todos los festivales de verano, porque afortunadamente tengo mucho trabajo”.

Para el músico jerezano, “tocar en mi tierra siempre es importante, para nosotros es como un alimento que te hace coger fuerza para seguir viajando por todo el mundo, por toda España y toda Andalucía. Venir a Jerez a tocar es una responsabilidad, pero también te sirve para motivarte y para recordar por qué te hiciste guitarrista”.

Manuel Valencia se ha mostrado, desde su inicio el pasado año, implicado con este Festival Internacional de la Guitarra Flamenca de Jerez, pues considera que “para la ciudad y para el flamenco es necesario que haya festivales de guitarra flamenca. La guitarra es una parte fundamental de nuestra música y debe seguir creciendo en estos espacios. Yo, desde que me llamó el pasado año Santiago Lara, me comprometí a ayudar, dentro de mis posibilidades, en este proyecto y así lo he hecho. He sido jurado del concurso y ahora estaré en los Claustros. Para lo que haga falta aquí estará Manuel Valencia un año tras otro”.

Manuel Valencia Medrano nació en Jerez un 29 de agosto de 1984. El jerezano creció con una guitarra bajo el brazo. Espejos siempre tuvo pero su más firme instructor fue, sin duda, su tío Fernando Terremoto. Él fue el encargado de hacer emerger en Manuel un amor y una dedicación a este instrumento fuera de toda condición.

Su carrera acaba de comenzar pero ya acumula una experiencia a nivel nacional e internacional que lo posiciona como una de las realidades más notorias del panorama flamenco actual. Muchos artistas de reconocida trayectoria como Jesús Méndez , Vicente Soto ‘Sordera’, Manuel Agujetas, Pansequito, Tomasa ‘La Macanita’, Juana del Pipa, el propio Fernando Terremoto, o David Carpio, han requerido su toque y compás para arroparles al cante.

Es destacable su carrera como segundo guitarra del guitarrista Gerardo Núñez durante casi siete años.Además, este joven guitarrista ha experimentado su toque acompañando para baile a la bailaora jerezana María del Mar Moreno y a la malagueña Rocío Molina (Premio Nacional de Danza 2010).Como solista, debutó en el año 2010 en el Festival de Jerez, cosechando un valioso éxito. También ha tocado en los escenarios del Festival Enclave de Sol de Trebujena, Jueves Flamencos de Cádiz, Viernes Flamencos de Jerez, Festival de Mont de Marsan o la Fiesta de la Bulería de Jerez.

Recientemente ha sido galardonado con el premio de la ‘Venencia Flamenca al Toque’ 2014 por el Festival Flamenco de la Mistela, con el Giraldillo Revelación 2014 por la Bienal de Sevilla y con el premio a ‘Mejor Guitarra de Acompañamiento’ 2014 por los Premios ‘Flamenco Hoy’ de la Crítica Nacional de Flamenco.En septiembre de 2016, presentó dentro del marco de la XIX Edición de la Bienal de flamenco de Sevilla, su primer trabajo discográfico: ‘Entre mis manos’ (2016, La voz del flamenco).

En los últimos años ha compartido su trabajo como solista y guitarrista de acompañamiento con el baile, de la mano de la compañía de Manuel Liñán a cuyo espectáculo ‘Baile de autor’, puso la música. De hecho, por el montaje recibió en 2018 el Premio Guitarra con Alma dentro del Festival de Jerez.