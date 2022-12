Consustancial

Afrontar las pérdidas personales de manera emocionalmente llevadera ha sido siempre un reto.

Estos días que lamentamos el fallecimiento de Wolf Erlbruch y recordamos su impactante 'El pato y la Muerte', aparece la publicación de un nuevo planteamiento, "una experiencia personal de amor, pérdida y duelo asumido", principalmente dirigida al público infantil, pero empleando un lenguaje y unos elementos poéticos apropiados para todas las edades. Se trata del fantástico poemario 'Lolita Fantasma', obra de Josefa Parra, extraordinariamente ilustrado por Carmen Chofre.

Nos cuenta la autora que es difícil "hablar de ciertos temas dolorosos, entre adultos y con los más pequeños, porque carecemos de los instrumentos necesarios y nos da miedo ser demasiado directos", por lo que se acaban evitando o edulcorando asuntos como la muerte, la enfermedad, la pérdida, etc.

Pero, ¿quién es Lolita Fantasma? La historia nos presenta a una gata real para “tratar el tema de la pérdida desde la propia experiencia, a través del recuerdo, de la huella que nos dejan aquellos que se van” con el fin de recuperar del olvido afrontando el duelo de una manera asumiblemente dulce. Un libro que, en palabras de su escritora, pretende ser divertido y tierno, no lacrimógeno ni mucho menos. Para ello ha contado con la complicidad gráfica de la gran ilustradora Carmen Chofre, quien ha sabido captar las travesuras de la gata Lolita, pero también la nostalgia de Lolita Fantasma, realizando un trabajo deliciosamente complementario.

La artista nos cuenta que cuando Pepa Parra me preguntó si quería ilustrar un libro de poesías que había escrito, "me quedé con la boca abierta y antes de saber nada más, por supuesto dije que sí. Además de admirar mucho su trabajo, también admiro mucho a otros ilustradores que han trabajado con ella, así que estaba sorprendida de que me lo propusiera a mi”. Y añade que “a pesar de que el tema central de su obra es el que es, no es triste, no es demasiado lacrimógeno o emotivo pero tampoco le quita hierro al asunto. El relato resulta divertido (y algo gamberro) cuando tiene que serlo y melancólico en su justo momento”.

Dice Chofre que al principio se sintió un poco insegura porque nunca había ilustrado un texto para niños... y a Pepa le habían gustado sus anteriores ilustraciones. ¿Cómo adaptar todo aquello al mundo infantil? Finalmente empezó y todo fue saliendo. Por un lado, dice “me divertían las situaciones que describía... ’El Despeluchao’, ‘Los misterios de la caca’,… por otro lado, entiendo muy bien ese placer melancólico que reflejan sus poesías, el placer de recordar personas que ya no están o momentos que se han vivido aunque esto tenga un toque agridulce”.

Al final parece que en las ilustraciones surgió el mismo estilo algo "retro" de sus trabajos para "mayores". Dice que lo cierto es que desde el principio imaginó a una Pepa Parra pequeña, siguiéndole el juego y observando atenta a su Lolita, y además, inevitablemente siempre acaba tirando del imaginario que tiene la ilustradora de su infancia, los tebeos de los 70 o anteriores que había por su casa. Finalmente, todo ha confluido y se ha desarrollado con mucha naturalidad y resulta un auténtico disfrute lo que transmite esta aventura editorial.

Además, desde Torrejoyanca, con la maquetación de José Ramón García, se ha redondeado el trabajo, con un exquisito cuidado de la parte formal.

La autora del texto y artífice del poemario afirma que ojalá quienes lean y ojeen este libro disfruten, y que les sirva de consuelo, si lo necesitan y que les encantaría que, si alguien ve a Lolita Fantasma se lo cuente, que la dibuje, que le haga fotos, y lo comparta en Instagram, donde tiene sus hashstags: #lolitafantasma y #labellalolita.

El libro se presentará en la Fundación Caballero Bonald este sábado, 17 de diciembre, a las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Habrá aperitivo y polvorones para todos.