Tres días ‘EnLorquecidos’ con Miguel Poveda en el Teatro Villamarta

El Teatro Villamarta acoge desde ayer y hasta mañana sábado el espectáculo de Miguel Poveda ‘EnLorquecido Tour’, tres días en los que el artista catalán hace su particular homenaje a la figura de Federico García Lorca. Una propuesta en la que el cantaor no solo interpreta poemas de ‘EnLorquecido’ sino que además no olvida sus raíces y navega también en un viaje por algunos de los palos del flamenco más tradicional. El autor acaba de publicar además ‘El tiempo pasa volando’, con el que conmemora sus 30 años de carrera artística.