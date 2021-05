Estreno absoluto de una obra del jerezano Castilla-Ávila en el Auditorio Nacional

Este martes, 4 de mayo, a las 19,30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, Neopercusion y el cuarteto Kinnara presentan en el concierto 'Satélite 18' un programa formado por 'Triangle Carré' de Georges Aperghis, el estreno absoluto de 'Hommage à trois' del jerezano Agustín Castilla-Ávilla y la primera producción en nuestro país de 'The Sinking of the Titanic' de Gavin Bryars, inspirada en el hundimiento del famoso trasatlántico.

El elenco lo completan Rafa Gálvez y Nerea Vera (percusión), Iván Ferrer (nuevos medios), Jone de la Fuente y Elsa Sánchez (violines), Alicia Salas (viola), Mireya Peñarroja (violonchelo) y Juanjo Guillem es el director y también estará en la percusión.

El compositor y músico jerezano Agustín Castilla-Ávila apunta sobre su obra que la pieza, a pesar de estar escrita para violín, viola y cello, está ejecutada por tres percusionistas. "Es un homenaje al trío de cuerda (violín, viola y cello) que gracias a estas nuevas técnicas adaptadas a los instrumentos por los percusionistas (como las de Kalimba), posee una especial riqueza tímbrica al mismo tiempo que la energía y fuerza de la percusión (seguramente puede sonar bastante flamenca). Además, como homenaje a la cuerda, los instrumentos están preparados con cuerdas extras (que yo llamo cuerdas "parasitas" porque "toman" la resonancia de los instrumentos), dándoles un carácter primitivo".

Hay que destacar que Neopercusión visitará Salzburgo en noviembre para presentar diversas piezas donde el jerezano utiliza estas ideas estéticas en la Große Aula, junto al Cygnus Ensemble de Nueva York y la guitarrista alemana Yvonne Zehner.