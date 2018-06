Guirao: "Los de cultura nos ponemos a pedir y luego la realidad es la que es"

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha señalado que si hay un Ministerio que respeta, es el de Hacienda y que es mejor hablar con este departamento antes de decir algo sobre presupuestos: "Si no, los de la cultura nos podemos a pedir y generamos expectativas y luego la realidad es la que es".

"Vamos a hablar primero para que lo que digamos se pueda cumplir", ha indicado en declaraciones a Radio 3, Guirao, que prometerá o jurará su cargo a las once ante el Rey.

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, que llega a esta cartera tras la dimisión de Màxim Huerta, ha confesado queno tiene ni ha tenido nunca una cuenta en la red social Twitter y ha dicho que cree que seguirá sin ella.

"Primero, porque se lleva mucho tiempo y segundo, que si puede uno evitar la tentación de meter la pata, pues se evita, aunque igual me dicen los de prensa que hay que abrirla y me convencen", ha explicado.

El ministro ha dicho que aunque el deporte no es su "tema", es algo fundamental: "El deporte es una forma sanísima de convivencia entre la gente joven, de mantenimiento de la salud en la gente de todas las edades", y ha destacado también la importancia de esta actividad en el ámbito de las personas con discapacidad.

"Vamos a intentar estar en todos los ámbitos del deporte, no solo los que tiene una mayor atención mediática sino en los que hacen también que tengamos una sociedad más sana", ha recalcado.

También ha hablado del deporte en la Cope, y ha añadido: "Es un sector que nos da cohesión como país cuando nos referimos a la alta competición y profesional, pero me interesa investigar sobre el deporte para personas con discapacidad. Tenemos grandes atletas paralímpicos y hay que apostar por la integración, la convivencia y la competitividad".

Y ha declarado que si su agenda se lo permite irá animar a la selección española en el Mundial de Fútbol: "Si algo hay que agradecerles es la forma en la que nos une".

Para Guirao, la cultura tiene que estar en la agenda política, "que se entienda que es un sector que alimenta muchas cosas, la primera toda, la industria cultural, y además que alimenta el espíritu de las personas".

Así, ha indicado, la cultura es un factor económico fundamental ya que España, como potencia turística, cuenta con regiones que si no fuera por su patrimonio histórico tendría una economía peor: "Estoy pensando en Madrid sin el Reina Sofía o el Prado; Granada, Barcelona incluso, o Castilla y León".

Aunque es "del oficio" de la Cultura, Guirao ha manifestado que no es lo mismo "ser del oficio del sector, que ser del oficio en el ministerio". Por eso, "el consejo que me he dado a mí mismo es valentía y prudencia, vamos a intentar ser valientes y prudentes y a trabajar 24 horas por la cultura", ha recalcado.

"No me había planteado ser ministro"

José Guirao ha asegurado que pese a su experiencia pasada en el ministerio nunca se había planteado ocupar la cartera aunque no fue difícil convencerle para ello.

"Son esas cosas que no me lo había planteado, pero cuando pasa sientes una especie de aturdimiento y al llegar allí dices que sí", ha explicado Guirao en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press.

El nuevo titular de Cultura no ha tenido ocasión de hablar con su antecesor, Màxim Huerta, que presentó su dimisión tras menos de una semana en el cargo, aunque ha expresado su disposición a hacerlo este misma mañana. "Me comunicaron el nombramiento por la tarde y fue una vorágine, estuvimos desbordados, pero lo voy a hacer y lo haré encantado", ha indicado.

En cuanto al cambio de criterio en el nombramiento del nuevo ministro al optar el Gobierno de Pedro Sánchez en esta ocasión por un perfil de gestión frente al de una persona más mediática como Huerta, Guirao ha explicado que "no es algo incompatible". Lo importante, dijo, "es que la cultura sea de calidad". En este sentido, abogó por intentar que "la cultura de masas mejore de calidad y progrese, porque la cultura en si tiene un espectro amplísimo, es multiforme".

Sobre los nuevos retos que deberá afrontar en el Ministerio, José Guirao ha asegurado "tener criterio mejor o peor" en lo concerniente a cultura y en el ámbito del deporte ha admitido la necesidad de "madurar ese criterio".