Javier Patino, invitado por la Orquesta Clásica de Huelva

El guitarrista Javier Patino participa este jueves, como artista invitado, en el concierto que realizará en la Iglesia de San Francisco de Ayamonte la Orquesta Clásica de Huelva. El jerezano interpretará 'El concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo, una pieza "que me he preparado a conciencia y que tiene su trabajo y no se hace en dos días, pero la verdad es que estoy muy contento del resultado", ha asegurado a Diario de Jerez.

Patino reconoce que "fue Gerardo Núñez el que me dijo hace unos años que me preparara a conciencia el Concierto de Aranjuez, y bueno, me puse y afortunadamente están viniendo los resultados", continúa.

Javier Patino es un guitarrista de amplia trayectoria profesional. Tras comenzar su carrera de la mano de José Luis Balao y El Carbonero, como otros tantos tocaores de su generación, dio el salto a la capital de España, donde comenzó una carrera en la que su guitarra ha puesto música a los más importantes bailaores de los últimos 30 años.

A nivel formativo, cuenta con el título superior de Música de Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, y se encuentra finalizando sus estudios del Máster de Flamenco que imparte la Universidad de Cádiz. Discográficamente cuenta con tres trabajos en el mercado, 'Media vida', 'Oro negro' y 'Deja que te lleve'.

concierto de aranjuez