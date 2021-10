El grupo de folk ‘Luar Na Lubre’ actuará en Jerez el próximo 30 de octubre

El emblemático grupo Luar Na Lubre presentará en el Jerez, el sábado 30 de octubre, su trabajo ‘Vieiras e vieiros, historias de peregrinos’, un álbum con historias y leyendas de los peregrinos que recorrieron los diferentes caminos que llevaban a Santiago, así como sus derivaciones hacia Fisterra y Muxía, en los confines de la tierra.

El grupo internacional del folk en Galicia pone banda sonora al Camino de Santiago, a través de los 27 temas que conforman este trabajo, que combina las creaciones propias, con sonoridades de los senderos y lugares del itinerario xacobeo, como el sonido de un temporal, los ríos, el viento, las aves rapaces, las campanas en Cebreiros o una misa en Muxía.

Las entradas para este concierto, que se celebrará a las 21:00 horas en el Claustro de Santo Domingo, se pueden adquirir en la web https://www.wegow.com/es-es/conciertos/luar-na-lubre-en-concierto, y en la taquilla del recinto, una hora antes del inicio de la actuación.

El grupo está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Irma Macías (voz), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas) y Brais Maceiras (acordeón).

Luar Na Lubre, que significa el ‘resplandor de la luna en el lugar sagrado de los celtas’, se fundó hace más de 30 años en Coruña con la vocación de desarrollar y dar a conocer la música y la cultura gallega. Con un repertorio basado fundamentalmente en músicas de raíces gallegas, es actualmente la banda más internacional de Galicia que ha actuado ante el público desde Palestina hasta Canadá y desde Alemania a Argentina.

El nuevo trabajo, las leyendas de los peregrinos

‘Vieiras e vieiros, historias de peregrinos’, el álbum número 19 de la formación gallega, cuenta con la colaboración especial del cantante Miguel Ríos, que interpreta la canción ‘Benvido’, que canta el gallego, un tema para dar la bienvenida a todos los peregrinos.

El disco recoge además el tema ‘Dum Pater familias’, el canto más antiguo de peregrinos a Compostela, que aparece recogido en el Códice Calixtino, y ‘Martiros e o vákner’ recupera una de las leyendas vinculadas al final del Camino de Santiago, en las tierras de Muxía y Fisterra, que se inspira en el viaje que el obispo armenio Mártiros de Arzendjan realizó, en el siglo XV, a Compostela. Durante su recorrido, después de recibir la bendición del apóstol en Santiago, el armenio se encontró, en los montes de Dumbría, con una bestia maligna y de gran tamaño, a la que llamó vákner.

Este trabajo también recupera la leyenda de Dugium, la ciudad inundada, al tiempo que acerca algunas de las sonoridades propias de la ruta xacobea, como son los cuervos de la Ulloa o las gaviotas del mar de Fisterra.

‘Vieiras e vieiros, historias de peregrinos’ incluye un segundo disco que recopila algunos de los temas de Luar Na Lubre vinculados a la ruta xacobea. “Nuestra creación es muy propia y personal, pero está muy relacionada con las músicas tradicionales y, especialmente, con la lírica gallega medieval”, expone Bieito Romero. El segundo CD incluye cantigas que Luar Na Lubre ha versionado a lo largo de su trayectoria y canciones con las colaboraciones de Diana Navarro, Ismael Serrano, Pablo Milanés, Miro Casabella, Orquesta Sinfónica de Bratislava y Carlos Jean.

“Las historias del Camino y su factor humano son elementos de un patrimonio que debemos mostrar y poner en valor. Queremos reflejar y dar a conocer, desde una nueva perspectiva, el valor de nuestro patrimonio inmaterial”, señala el músico. De este modo, Luar Na Lubre rinde homenaje a la labor de figuras como Don Elías Valiña, párroco, en su momento en O Cebreiro, puerta de entrada del camino en Galicia y recuperador fundamental del camino moderno.

El proyecto musical se basa fundamentalmente en las músicas de raíces gallegas, por lo que dedican particular atención al estudio de los principales cancioneros gallegos, así como al trabajo de campo que les proporciona un profundo conocimiento sobre la realidad musical gallega que se tiene revelado determinante en sus propias composiciones.

Más de 30 años de trayectoria

Luar Na Lubre, que se fundó en 1986, ha vendido más de 350.000 ejemplares y ha recibido dos Discos de Oro, 9 Premios de la Música y otros reconocimientos, dentro y fuera de Galicia. En sus más de 30 años de trayectoria, el grupo ha ofrecido más de 1.500 conciertos en más

de 30 países, donde ha participado en festivales destacados en la música folk, en los que ha actuado junto a artistas internacionales, como Mike Oldfield, The Waterboys, el legendario grupo The Corrs o Bob Geldof, y españoles, como Luz Casal, Kepa Junkera, Pedro Guerra, Diana Navarro y Marisa Valle Roso, entre otros.

Desde la publicación de O Son do ar (1988), tema que llegó versionar Mike Oldfield, el grupo procuró su propio estilo, teniendo como inspiración primaria la música gallega. Una labor pertinaz que se refleja en todos y cada uno de los discos publicados hasta el momento por la agrupación liderada por Bieito Romero: Beira Atlántica (1990), Ara Solis (1993), Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999), XV Aniversario (2001), Espiral (2002), Hai un paraíso (2004), Saudade (2005), Camiños do fin da terra (2007), Ao Vivo (2009), Solsticio (2010), Sons da Lubre nas Noites de Luar (2012), Mar Maior (2012), Torre de Breoghán (2014), Extramundi (2015), XXX Aniversario (2016) y Ribeira Sacra (2018)