"Teníamos necesidad de hacer un disco flamenco"

De décadas de "entendimiento y cariño" mutuo surge la última de muchas colaboraciones entre Tomatito y José Mercé, la primera como disco conjunto, que supone su retorno al "flamenco de verdad" por "ganas y, sobre todo, por necesidad" en tiempos de debate sobre el género y supuesta apropiación cultural.

"Andalucía no es dueña del flamenco. Sabicas era de Pamplona y Pamplona no se ha apoderado de nada. La música está en el aire y las notas son de todos", opina el guitarrista con la aquiescencia del cantaor, al preguntarles en concreto por las críticas a la barcelonesa Rosalía.

El motivo es una charla con Efe por la publicación esta semana de 'De verdad' (Universal Music), un disco que se ha hecho "a cachitos" y tocando todos los palos: tangos, alegrías, seguiriyas, soleás, bulerías, granaínas... "Ahí ya no hay que inventar nada, pero sí hay que recrearlos dándoles tu eco, tu gracia... Eso es lo que han hecho todos los grandes", puntualiza José Fernández Torres (Almería, 1958), más conocido como Tomatito.

Casi al unísono coinciden en que "el sentimiento" ha sido el ingrediente fundamental de un álbum que presume de realizar esa búsqueda, porque flamenco primero "se nace, luego se educa".

"¿Dónde está el cante grande, aunque se cante por seguiriyas, si lo hace un ejecutante que no te dice nada?", cuestiona José Mercé, para quien el flamenco "es una forma de vida" que ha mamado desde niño.

Casi desde entonces conoce a Tomatito. "Juntarnos ahora es una cosa personal que teníamos vista desde hacía mucho tiempo", señala el guitarrista, a lo que su compañero responde: "Las cosas tienen que surgir y nosotros teníamos ahora no ganas, sino necesidad, de hacer un disco flamenco".

Uno venía de trabajar de nuevo con el pianista de jazz Michel Camilo, el otro de grabar con Alejandro Sanz, Joaquín Sabina o Andrés Calamaro en el disco 'Doy la cara' (2016). "Lo admiro, porque es de lo que queda de verdad de los ecos más flamencos. Si está aquí es por algo", proclama Tomatito. Mercé le corresponde con palabras como "grandioso guitarrista" y, sobre todo, como "hermano".

Del resultado dicen estar "muy satisfechos". "Suena bien, ¿eh? Cuando me lo pongo, me voy hasta lejos", presume el guitarrista. "Lo hemos disfrutado mucho, pero ha sido muy duro, porque no sabes cómo es éste, que si había una milésima de desafinación que no notaba más que él, me hacía repetirlo", replica Mercé entre risas.

Para el cantaor, cuyo bisabuelo fue creador de una seguiriya, "lo bueno que tiene el flamenco es que es una música viva: cuando te quieres dar cuenta, sigues sin saber nada". "Hemos tenido la suerte de vivir una época de gente muy grande, de haberlos conocido y de haber convivido con ellos, y ahora seguimos aprendiendo de otros más jóvenes", añaden.

Entre ellos se encuentra Kiki Cortiñas, compositor de los temas "hechos a medida" que les permiten lucir sus mejores galas, entre ellas, una bulería titulada 'Buscando la verdad' que les sirvió para bautizar el disco, no porque se sientan en posesión de la "ídem".

De hecho, se abstienen de pronunciarse sobre la polémica que arreció contra el poco ortodoxo cante de Niño de Elche en la última Bienal de Flamenco de Sevilla, especialmente a través de dos artículos de prensa. "Yo no leo nada, porque vengo de mis maestros, Camarón de la Isla y Paco de Lucía, que fueron los innovadores de nuestra generación. Yo paso de las críticas. Si le han dado, ellos sabrán", se limita a declarar Tomatito.

Lo que sí tienen claro ambos es que en España falta fomentar más el género en la educación escolar y un mayor respeto. "Yo me quejo y me seguiré quejando hasta la muerte, porque es parte de nuestra cultura, patrimonio inmaterial de la humanidad, pero parece ser que la marca España no se da cuenta de eso. Cualquier grupo que viene de fuera es buenísimo y no presenta problemas de caché, pero para el flamenco todo son recortes", denuncia Mercé.

En breve iniciarán una "gira intensa" que esperan que pueda salir de España y que arrancará el 16 de noviembre dentro del Festival Flamenco Barcelona de Cajón, en el Palau de la Música. "Cataluña es nuestra, llevamos yendo toda la vida y cada vez que vamos es un gusto", proclaman.