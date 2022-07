Serrat trae a Jerez el Mediterráneo

Joan Manuel Serrat, uno de los cantautores más importante -si no el más importante- de la historia de España, se despide de los escenarios con su gira ‘El vicio de cantar’, con la que recalará en una doble cita en el Tío Pepe Festival, tanto este lunes como el martes en la Bodega Las Copas (22:15 horas). La voz del mediterráneo ofrecerá sendos conciertos a modo de despedida.

‘El vicio de cantar’ es el nombre de este adiós que el poeta ha querido llevar a cabo para compartir con sus seguidores algunas de las canciones que los han acompañado durante su vida, y que han consolidado al catalán como uno de los mayores iconos de la música.

Desde que irrumpió en el mundo del espectáculo en 1965, Serrat no ha dejado nunca de escribir canciones, grabar discos y hacer giras por todo el mundo a través de formatos muy diferentes, acompañado de orquestas sinfónicas, con la intimidad de un simple piano o una guitarra, e incluso acompañado de artistas de talla mundial.

El creador de Mediterráneo, elegida mediante votación popular como la mejor canción española de los últimos 50 años, ha compaginado su faceta de cantautor con su pasión por la literatura y la poesía, poniendo así música a los versos de Antonio Machado, Miguel Hernández o Mario Benedetti, y demostrando ser una de las voces más emblemáticas y personales.

Tras una inactividad forzosa obligada por la pandemia de covid, Serrat ha vuelto a los escenarios para despedirse de ellos con una gira que comenzó el pasado 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y que tiene previsto finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Lleva “fatal” su retirada de los escenarios

El aclamado cantautor, ahora inmerso en una larga gira de despedida en el continente americano y España, abrió su corazón en una entrevista en Miami con el periodista mexicano Jorge Ramos, al que confesó que lleva “fatal” su retirada de los escenarios.

El músico catalán, de 78 años, habló de su biografía musical y sentimental, los comienzos de su carrera y los momentos duros que atravesó durante el franquismo, cuando sus discos y canciones fueron prohibidos en la radio, en una entrevista del programa Algo Personal con Jorge Ramos. Preguntado por Ramos sobre aquellos años de censura en España y su compromiso por la libertad, el cantautor dijo que hizo “lo que tocaba hacer, porque pasar miedo es algo jodido, pero pasar vergüenza en mucho peor”.

En otro momento de la entrevista, Serrat (1943, Barcelona) echa la vista atrás y dice que canta por el gusto de cantar, algo que comprueban sus millones de seguidores en la gira ‘El vicio de cantar. Serrat 1966-2022’, con la que el cantante, escritor y poeta dice adiós a los escenarios.

Serrat desgranó también en la entrevista con Ramos una anécdota sobre su personal relación con el mar, eje del álbum Mediterráneo (1971), y dijo que un día, en una de sus visitas a México, tuvo un sueño que le marcó. “Un día soñé en el mar. Fue un sueño tan fuerte que, cuando desperté, me fui a Chapala, renté un barco y navegué” al medio de la laguna “para ver aquella extensión de mar que necesitaba”, dijo en referencia a su necesidad de Mediterráneo.

Antes de comenzar la gira, Serrat anunciaba que serán conciertos alegres, porque el cantante podrá volver a lugares llenos de recuerdos agradables que no ha podido visitar durante la pandemia, pero también melancólicos, porque “el tiempo, que tantas cosas me ha dado, también me las ha quitado, y las pérdidas ya son muchas”, ha dicho.

A sus 78 años de edad, Serrat lleva recorriendo el mundo con sus canciones más de medio siglo, tiempo en el que ha grabado más de 500 canciones y más de 40 discos. Una carrera larga a la que ha decidido poner fin porque, “siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa”.

De esta forma, Jerez y el Tío Pepe Festival son parada y fonda en la despedida del genial cantautor catalán, una oportunidad única para disfrutar el lunes o el martes y ser testigo directo del punto final a una trayectoria única por su relevancia como artista, como compositor y como cantor de poetas y poemas, además del legado humano que sigue escribiendo en su biografía.