Los amplios estamentos pictóricos de la acuarela

PILAR GARCÍA-MIER.

Espacio Abierto Jerez

Una de las técnicas pictóricas más difíciles que un pintor puede afrontar es la acuarela. Su imposibilidad absoluta a la renuncia, después de haber trazado la pincelada, la hacen tremendamente exigente y descubre, sin compasión, a los malos ejecutores. No es fácil, por tanto, dominar sus posiciones técnicas, superar la mancha a la primera, alcanzar el trazo exacto y plantear su determinante patrimonio con acierto y rigurosidad. Aunque nos hemos encontrado con muy buenos acuarelistas, no es habitual toparse con artistas sobrados que dominen sus complejos desarrollos y desenlaces. No me puedo olvidar al tratar el tema de la acuarela del gran Antonio Agudo, el pintor sevillano, grande entre los grandes, que ha dejado constancia de una acuarela total, llena de trascendencia y con un poder plástico impresionante, llevando su expresionista pincelada a las más altas cotas de artisticidad. hay que señalar, asimismo, a tres pintores jerezanos que han conseguido de la acuarela un verdadero ejercicio de máximos. Me refiero a Pilar Estrade, María Luisa Pemán y Roberto Barba, valedores de una tendencia pictórica de gran importancia, aunque existen equivocados interesados -por su manifiesta incapacidad para afrontarla- que niegan sistemáticamente su poderosa realidad.

Pilar García-Mier vuelve a presentar su cuidada obra en Espacio Abierto; tercera comparecencia en la galería de la calle Alvar López. Comparecencia esta que manifiesta bien las claras que su obra ha experimentado una lógica y acentuada evolución. La seguridad es un hecho y la dimensión artística alcanzada se nos constata sin duda alguna. Con un amplio dominio de la técnica, con una cuidada estructuración compositiva, con un amplio desarrollo del concepto plástico y con una muy cuidada conformación del planteamiento formal, la autora compone una realidad pictórica de fuerte fundamento, con los postulados decisivos de una acuarela que hace resplandecer sus registros, sus funciones, sus magnitudes plásticas, su sentido formal.

La exposición nos sitúa ante un buen paisaje, bien construido desde la poderosa posición técnica que oferta la acuarela, con desenlaces representativos bien acentuados que, en ocasiones dejan la ilustración de lo real para avanzar por parámetros expresionistas que diluyen los encuadres de la figuración y sitúan por los esquemas de una pseudoabstracción muy bien planteada que deja bien a las claras las buenas consideraciones pictóricas de la artista jerezana.

Pilar García-Mier es una pintora con amplios desarrollos. Su pintura actual no está acabada, ni muchos menos, tiene una amplia vocación de futuro. Hoy se ha decantado por los complejos postulados de la acuarela pero en sus maneras se adivina que el camino está totalmente expedito y que, en lontananza, hay muchas situaciones, distintas a las de ahora, que han de llegar. Ese expresionismo que rompe sutil y contenidamente la concreción aventura episodios de mayor gestualidad, con la materia plástica ejerciendo su poder estructural y trazando rutas, todavía incipientes, para que lo formal sea protagonista de una obra que deparará nuevas circunstancias. Y es que es fácil suponer que, tras esos limpios y poderosos esquemas plásticos, con la acuarela formulando sus posiciones de amplia plasticidad, su entidad pictórica y una asunción de los mejores estamentos artísticos.

En la exposición en la sala que dirige Lucía Franco, la acuarela se posiciona en un planteamiento pictórico de gran pureza, abriendo perspectivas representativas que la artista desarrolla desde una íntima esquematización, donde la lustración de un paisaje urbanos y sus monumentos se nos aparecen con suma exquisitez, con la representación magnificada en contraste absoluto con mínimos detalles de gran sutileza - esa paloma que susurra tiempos emotivos a la piedra centenaria o la bella ilustración de la monumentalidad paisajística de la zona -, también los desarrollos de un criterio expresivo abierto, intenso y con esos rasgos a donde la plástica aumenta su infinita poderosa contundencia plástica.

La obra de Pilar García-Mier se nos aparece con suma potencia formal, abriendo los horizontes de la acuarela y formulando una realidad pictórica donde, desde ella, la pintura se nos hace más pintura, se nos convierte en un medio para alcanzar la suma potestad del arte por el arte.

Buena muestra de una artista jerezana en un estamento artístico que es tremendamente importante en ese significativo espacio tan potente en los momentos actuales.