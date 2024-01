El espíritu de Hank Williams 'revivirá' hoy en Jerez

La música y el espíritu de Hank Williams, un icono del country y uno de los artistas más influyentes de la cultura popular norteamericana del siglo XX, 'revivirá' en Jerez de la Frontera este martes día 16 de la mano del grupo estadounidense Ward Hayden and the Outliers.

Este combo originario de Boston (Massachusetts) se encuentra de gira en nuestro país honrando la memoria de Williams coincidiendo con el 100 aniversario del nacimiento del malogrado cantautor (1923-1953), fallecido a los 29 años de una insuficiencia cardiaca.

Pese a su repentino fallecimiento, su legado, música y canciones siguen presentes en la actualidad y eso es lo que propondrá en Jerez Ward Hayden and the Outliers, conocidos antes como Girls Guns & Glory y formados por el propio Ward Hayden, voz y guitarra rítmica, Josh Kiggans, a la batería, Cody Nilsen, guitarra solista, y Greg Hall, al bajo.

El concierto de Ward Hayden and the Outliers en la sala La Guarida del Ángel combinará canciones de su LP de septiembre de 2023 'A Celebration of Hank Williams Live’ en el que están incluidos quince de los temas de Williams, con su último trabajo publicado también en 2023, 'South Shore', noveno álbum del grupo, liderado por el cantante y prolífico compositor Ward Hayden.

En unas palabras recientes Hayden señalaba que su mayor inspiración había sido "la visión de crear música que combinara los estilos de Hank Williams y Chuck Berry. Letras que toquen aspectos de la vida que pueden ser turbulentos y dolorosos, pero escritas con honestidad y en ocasiones con un toque de humor, emperajadas con el sonido de guitarra de rock n’ roll de Chuck Berry. Un sonido que te golpee fuerte y que suponga una experiencia alegre".

Horario del concierto y precio de las entradas

La actuación de Ward Hayden and the Outliers comenzará en la Guarida del Ángel (Calle Porvenir, 1) a las 21:30 horas de este martes 16 de enero.

El precio de las entradas es de 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla (a la venta en MalaMusica y Mutick).

La grandeza de Hank Williams

El cantautor estadounidense Hank Williams está considerado como el icono de la música country y uno de los más influyentes músicos estadounidenes del siglo XX.

Fue un destacado intérprete de la música honky tonk y hillbilly y grabó numerosos éxitos que, junto a sus carismáticas interpretaciones y composiciones, le proporcionaron una gran fama.

Sus canciones son consideradas como uno de los pilares sobre las que se ha construido la música country contemporánea, y ha sido homenajeado con versiones de sus canciones incluso desde el pop o el rock.

Su leyenda creció con su muerte a los 29 años en el año nuevo de 1953, cuando el chofer que había contratado para llevarlo de gira lo encontró muerto al parar a repostar en una gasolinera de Oak Hill, Virginia Occidental