El ciclo 'Flamenco viene del Sur' amplía su formato y sale de gira

En una "nueva etapa que era ya necesaria" –son palabras de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo–, el ciclo Flamenco viene del Sur celebrará este año otra edición, con una decena de actuaciones, desde el 25 de febrero hasta el 19 de mayo en el Teatro Central (en el caso del Teatro Alhambra, serán nueve espectáculos desde el 24 de febrero hasta el 11 de mayo). La principal novedad de este "resurgimiento" del ciclo que organiza la Junta –de nuevo en los entusiastas términos de la consejera– es que, además de las programaciones en dichos espacios escénicos de Sevilla y Granada, "todos aquellos municipios de Andalucía que lo soliciten" podrán disfrutar el formato en gira de Flamenco viene del Sur.

Para ello, una comisión presidida por Ricardo Pachón, director del Instituto Andaluz de Flamenco, ha seleccionado un total de 150 espectáculos (40 de baile, 63 de cante y 40 de instrumentistas) de entre los 297 presentados en una convocatoria pública, y los ayuntamientos interesados escoger un espectáculo que será financiado al 50% por la Junta y el resto correrá a cargo de cada corporación. La Consejería trabaja ahora en la convocatoria pública de esta extensión del ciclo, que "saldrá pronto", "lo antes posible", explica Del Pozo, pues la idea –pese a que parece complicado ya debido a lo avanzado del calendario– es que esta programación itinerante se desarrolle en las mismas fechas de celebración que el ciclo en los teatros Central y Alhambra. Esta iniciativa se completará también con una serie de "espectáculos didácticos" en el Teatro Cervantes de Málaga, cuya gestión depende también de la Consejería.

Para subrayar esta "nueva etapa" del ciclo, la Consejería ha encomendado a Ricardo Suárez el cartel de este año. "Sobre gustos no hay nada escrito, podrá gustar más o gustar menos, pero desde luego es impactante y no deja indiferente", dijo Del Pozo sobre la obra del pintor y escultor sevillano, que agradeció la oportunidad de hacer este cartel "serio y complejo". Suárez lo ha realizado en papel y carbón, elementos "sencillos y primarios", sobre todo el carbón que –apuntó arrimando ya el discurso al ámbito reflejado– se encuentra lo mismo en una estufa de cisco que en una fragua. La elección de estos materiales, dijo, tiene que ver con su voluntad de alejarse de los acabados "digitales" de las tendencias actuales del diseño gráfico, los cuales, a su juicio, no capturarían adecuadamente "algo tan complejo y profundo" como el flamenco.

La programación

El encargado de abrir la programación en el Teatro Central el próximo día 25 será un veterano tan inclasificable y carismático, emblema de la pura cepa jerezana, como es Capullo de Jerez, con el espectáculo Mi música. Tomará el relevo el 3 de marzo Pastora Galván, que recuperará La edad de oro, un espectáculo coreografiado por su hermano Israel al que la la bailaora sevillana le gusta volver una y otra vez como libérrimo campo de pruebas. Niño Josele, con un nuevo disco de inminente aparición, será el siguiente protagonista del ciclo, el 10 de marzo con La vida es sueño. El 17 de ese mismo mes, Emilio Caracafé llegará al espacio de la isla de la Cartuja con el espectáculo La voz de mi guitarra, mientras que El Carpeta, por ahora el último eslabón de esa fértil cadena artística y familiar que componen los Farruco, hará lo propio el 24 de marzo con A bailar y El Barullo como artista invitado.

Superado el ecuador del ciclo, el 31 de marzo dos grandes nombres del flamenco actual se unirán en el escenario del Central: José Valencia y Rafael de Utrera. Tras un paréntesis de tres semanas, el ciclo regresará el 21 de abril con "una performance-espectáculo" a cargo de un grupo oficiantes que, capitaneados por Pedro Peña Fernández, tratarán de acercar al público el espíritu de una "auténtica fiesta flamenca". Antonio Rey, el 5 de mayo con Diego del Morao, Makarines y Jesús Méndez como invitados; María Terremoto, una de las mayores revelaciones del jovencísimo flamenco jerezano, el 12 de mayo con La huella de mi sentío; y la bailaora sevillana Belén López, el 19 de ese mes con el espectáculo Flamenca, completan la programación de Flamenco viene del Sur en Sevilla.

En Granada, el cartel estará compuesto por Joaquín Grilo (24 de febrero), Pansequito (2 de marzo), Dorantes (9 de marzo), Andrés Marín (16 de marzo), Diego del Morao (23 de marzo), Jorge Pardo, Tino di Geraldo y Carles Benavent (30 de marzo), El Pele (20 de abril), Rancapino Chico y Jesús Méndez (27 de abril) y Patricia Guerrero (11 de mayo).