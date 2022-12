Se ha impuesto la Navidad cristiana a base de aportaciones populares desde que Francisco de Asís en 1223, hace 800 años, puso un portal de Belén. Su intención era hacer sencillo el mensaje del nacimiento de Jesús de Nazaret. Desde entonces a aquel montaje se le han añadido infinidad de figuritas, desde el cagón catalán, el "caganer", al rio con agua incluida. Todas y todos nos felicitamos, desde los mas religiosos a los mas laicos y ateos. ¡Feliz Navidad!, una y otra vez, con mucha cortesía, con una amplia oferta comercial de cenas, tajadas, accidentes, compras, zambombas, regalos, viajes, etc. Una fecha comercial esencial, y a la vez familiar.

No hay espacio, ni tiempo, para reflexionar sobre una familia que no tuvo donde pernoctar y parir la esposa que estaba de nueve meses. Jóvenes parejas embarazadas sin vivienda, jóvenes compartiendo piso con escasos metros. Grandes empresas, fondos buitres, que compran pisos a manojos, que ponen precios altos a los alquileres. Que expulsan a inquilinos antiguos. Imposible ver las estrellas por la iluminación competitiva. Las estrellas que continúan ahí, además de la de Oriente, no nos interrogan, no nos ofrecen ninguna reflexión. Y sin embargo el telescopio espacial James Webb, nos ofrece la Nebulosa Los Pilares de la Creación que está a 61.000.000.000.000.000 Km de distancia, y detrás hay millones de galaxias. Hay que meditar en este pequeño planeta y en sus habitantes. ¡Pobre Niño Jesús!