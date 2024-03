Aún con los sones del recién acabado Festival de Jerez, con el nuevo gobierno local al frente, el éxodo de Isamay y la nueva gerencia estrenada en manos del gran superviviente Carlos Granados, así como Maribel en las funciones de resorte y garantía, encaramos este Domingo de Pasión. Pasión que genera esta mi columna- ‘Disculpa que te perdone’- que traspasa fronteras jerezanas y es tomada en adaptadas formas para ilustrar letras dedicadas al “fugado y amnistiando Puigde”, como título de un artículo escrito por un admirado y refutado periodista jerezano, líder de masas afincado en Sevilla. Un honor para mí…

Pasión que vivimos con los últimos besamanos y besapiés, Pasión orientada al esperado pregón que hoy mismo ofrece Lala Prieto, mujer cofrade y muy querida en Jerez. Y Pasión organizativa, ya en las cercanías de la Semana Santa que comienza con cierto riesgo de lluvia donde se intensifican los movimientos y gestos o tics nerviosos del ambiente cofrade. Nerviosos ya están los “chuparrespiraderos”; o los miembros de las juntas de gobiernos que a telefonazo limpio reciben llamadas de los que todavía no tienen las papeletas de sitio o hacen las citas de reuniones de control y previsión (española) de los directores de cofradía convocando a los miembros de la organización de cofradía, preparando todo para que haya el menor de los imprevistos, que siempre los “ay que me dá”. Los retoques de flores, enseres y la plata en lo que se refiere a la orfebrería y no menos a la tesorería que también es “mu cofrade”… Pasión en definitiva que llega un año más de jerezanas maneras donde los que se sienten invadidos por el colapso nazareno o porque no son creyentes o pertenecen al grupo de los “me opongo” o a los “anti todo” suelen irse a la playa, a la montaña o bien se quedan aguantando el tirón o quejándose por las redes sociales con razón y otros sin ella. Una Pasión para todos y todas, una Pasión que forma parte de nuestras vidas y nuestras costumbres. Una Pasión de Jesús que no gozó de una amnistía que en su caso hubiera sido justa por injusticia previa y no como la que estamos sufriendo y padeciendo nosotros…. y vaya usté condió.