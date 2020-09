La Columna

El bicho ya no nos da miedo, algunos hasta lo niegan, pero como digo ya es un bicho más con el que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Además, los españoles hemos tenido un entrenamiento para aguantar bichos en los últimos años que ni los marines de los Estados Unidos de América.

En el confinamiento le cogimos pánico, luego llegó el baloncesto, que si fase 1; se reanudó Liga y Champions, que si fase 2 y 3; la burbuja NBA; que si el verano, los chiringuitos. Mientras tanto, los bichos seguían insultándose entre ellos y entonces el Covid19 dijo “aquí estoy otra vez, que me gusta surfear y he cogido otra ola”. Pero ya era tarde. Nuevos contagios, nuevos brotes, desgraciadamente nuevos fallecimientos, pero entre los majaretas visionarios libres de ‘chips’ y nuestros bichos de toda la vida, tanto los que piensan que en la era dorada del pollo se vivía mejor y los que renegaban de la casta para vivir ahora al puro estilo casta, entre todos nos han quitado el miedo. ¡Ah! los españoles legales no españoles de corazón también han influido y es justo nombrarlos, no se me vayan a cabrear.

La hoja de ruta era clara: la vuelta al cole y, por supuesto, la Liga 2020-21. El veintiuno es clave en esta operación quita miedo, porque ya empieza a desaparecer el 2020, quien le ha arrebatado todo protagonismo a los números 13 y 666. La Liga y todo lo demás, es decir fútbol no ‘profesional’ de segunda B hacia abajo y el resto del deporte federado en nuestro país. Solo rest que el deporte base pueda reanudarse. Imagino que se esperará un par de meses el impacto del bicho en los colegios para dar el pistoletazo de salida para que los niños y niñas puedan jugar a fútbol, baloncesto, tenis o cualquier actividad que deseen.

Cuando veamos a un buen padre o madre, aún teniendo mascarilla, corrigiendo la posición de su hijo o hija en el terrenos de juego porque “este entrenador o entrenadora no tiene ni puñetera idea, menos mal que mi hijo me tiene aquí” o algo más lógico y natural “árbitro, cabrón o árbitra, vete a la cocina” entonces podremos decir a boca llena que el Covid19 y la Pandemia, aunque sigan matando, ya no nos asusta y que para bichos ya tenemos a montones yendo y viniendo de Suiza.

Nota: El título original iba a ser “El bicho no asusta”, pero he querido llamarle “La columna” como muestra de respeto, cariño y en memoria de una gran persona y amigo, Pepe Rodríguez Carrión