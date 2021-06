Libertad, libertad, sin ira. Libertad

En 1976 Jarcha lanzó una canción que comenzaba así: "Dicen los viejos que en este país/ hubo una guerra/ que hay dos Españas que guardan aún/ el rencor de viejas deudas…/ Yo tenía treinta años y trabajaba en un banco de la calle Larga. Un grupo de jóvenes trabajadores cantamos esa canción dentro del banco en unas copas de hermandad, y los compañeros mayores nos miraban con una expresión: ¿Esto qué es?: Jóvenes que no sabíamos de la guerra, que Franco nos había salvado, que en Rusia no tenían ni para comer… Pero sentíamos que LIBERTAD era una palabra bella y hermosa. Franco murió en 1975 y gobernaba Arias Navarro. Comenzamos a tener libertad para cambiar de banco, de trabajo, de pedir excedencia, de comprar un piso, un coche 127, de ennoviarnos y casarnos…de opinar. Pero el antiguo régimen no estaba muerto. Hoy los jóvenes según Ayuso, comunidad de Madrid, tienen libertad de "Ir a una terraza a tomarnos cervezas…a la madrileña". Una nueva libertad: "compro donde quiero…", "defender la tauromaquia es la defensa de la libertad…", "consumo donde me da la gana…", "elegimos dónde, a qué hora y con quién…". Eso que predica Ayuso es la libertad del antiguo régimen.

Estamos en la devaluación de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad. Los jóvenes ahora no tienen libertad para elegir un trabajo, les obligan a marcharse a otras ciudades y países. No tienen libertad para comprar una vivienda. No se pueden marchar de la casa materna, casi no pueden exigir en el trabajo los derechos laborales…Aún es tiempo para cambiar esta sociedad, jóvenes del 76.