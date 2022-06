La OTAN y Matamoros

No hay mejor ejemplo de lo políticamente incorrecto que llamar al patrón de España por su nombre de guerra. A galope, tizona en ristre va rebanando pescuezos de infieles sarracenos. A lomos de su caballo blanco -que es el color que tiene el caballo blanco de Santiago-. Desde la batalla de Clavijo y pasando por las Navas de Tolosa, se grita: ¡Santiago y cierra, España!

Me cuentan que en su catedral hay una imagen del susodicho -a caballo-, que sufre los vaivenes de la ortodoxia política de cada momento. Con ocasión del 11-M la escondieron hasta que no hubo no hubo moros en la costa. A los años volvió a su altar pero con un cuidado exorno floral que tapaba estratégicamente la morisma decapitada. Últimamente parece que lo han vuelto a degradar alojándolo en una pequeña capilla junto al Pórtico de la Gloria que además se encuentra en obras e inaccesible. Vaya.., de portero episcopal.

La Iglesia, que es vieja y sabia, se ha sacudido el 'matamorismo' y apuesta decididamente por el camino de Santiago que es cosa digerible, casi laica. Una especie de senderismo jipi del norte, como en el sur tenemos otro más folclórico y marismeño, o, los muy ricos el camino del 'opus Dei' ,o, el más contemporáneo camino neocatecumenal.

Que sepa, la OTAN o la NATO no tiene santo patrón y eso no es cosa buena para una junta planetaria de mercenarios. Como están reunidos en España es el momento propicio para recomendarles alguno. San Ramón ya dijo no NATO antes que nadie y por eso lo descartamos. Santa Bárbara vendría, que ni pintada, pero hoy los ejércitos son de la señorita Pepis y no conviene que truenen. Espero que los nuevos socios vikingos no propongan a Odín, no dejan de ser unos recién llegados. Fuera de toda duda, el patrón de la OTAN debe ser el de España, ni más ni menos que Santiago Matamoros.