La fruta de la Palomino Fino

Hace unos días, en una presentación que realizó la Bodega Sancha Pérez de Conil pude disfrutar de un vino elaborado mayoritariamente con Palomino Fino y algo de Pedro Ximénez que me llamó gratamente la atención. Y es que, por norma siempre se ha vendido que la Palomino Fino - la variedad de uva con la que se elaboran los vinos de esta zona, especialmente los generosos - es neutra. Es decir, que más allá de poder sacarle su fruta tanto en aroma como en sabor, es una variedad más permeable a la tierra, o al terruño de la bodega si ese vino termina siendo de crianza. Pero precisamente este vino presentado el pasado martes en Sancha Pérez, demuestra todo lo contrario. Es un vino fresco, donde la fruta destaca más allá del suelo. Un vino blanco sin crianza, perfecto para copear y disfrutar de una uva que se le puede sacar mucho más de lo que estamos acostumbrados. Es verdad, que la capacidad de la Palomino Fino y de, también la Pedro Ximénez, permiten transmitir un terruño de la vid tan especial como el de la albariza y que esa forma de elaborar vinos, tan de moda ahora y que se basa en elaborar vinos de pago, logra trasladar una zona vitivinícola a cualquier punto del mundo con tan solo disfrutar de una botella de vino. Esta realidad que vende tanto en la actualidad, no debe sin embargo paralizar otras formas de rentabilizar una uva tan extendida en la provincia de Cádiz como es la Palomino Fino. Una variedad realmente versátil. Capaz de hacer varios tipos de vinos distintos y con características organolépticas realmente opuestas. Como la mayoría de vinos generosos de esta zona, entre ellos tan diferentes; como los blancos que buscan transmitir esa tierra milenaria: salina, calcárea y mineral, como es la albariza; blancos minerales con crianza y sus propiedades diferenciales que aportan las levaduras; y también por qué no, blancos que saquen a relucir su fruta. Una característica que, por su frescura y facilidad para beber, puede hacer de este tipo de vinos los grandes triunfadores en los próximos meses.