Aguas mayores

El tráfico de drogas es imposible porque es ilegal. ¿Se le ha quedado cara de tonta? Pues como a mí cuando he oído al PP defender que legalizar fincas en el perímetro de Doñana no significa legalizar la extracción ilegítima de agua.

No se legaliza lo que no existe, lo primero sería hacer una investigación exhaustiva y elaborar un catálogo de fuentes no controladas. Es una cuenta sencilla: una estimación de la producción de fruta en una temporada según la cantidad de agua legal en uso; si hay más fruta, o es milagro o el agua sale de algún sitio.

No hay cosa más deplorable que un político demagogo, base de la pudrición de una democracia. Si en una urbanización ilegal yo autorizo que las casas estén allí pero no las reconozco para la habitabilidad: ¿estoy penalizando la consolidación del delito? No; es hacerse trampas al solitario: o te crees muy listo o eres más tonto de lo que te crees.

La estupidez triunfa, el PSOE se abstiene por pura cobardía política, su bandera agraria (y más) durante las décadas que han usado Andalucía "ad maiorem gloriam partiti"; ellos, que generaron el problema, se limitarán a usarlo contra el PP, pero no se les ocurrirá tocar un metro de tierra porque languidecen en este lecho del control de los pueblos al precio que sea.

El PP va a "regularizar" la destrucción. Y una guerra; con la pertinaz sequía los legales tendrán restricciones, es decir: habrán de limitar la producción al disponer de menos agua, ¿lo harán los ilegales? A éstos no les afecta, y entonces los legales mirarán al Parlamento y dirán: Nos habéis traicionado, no nos dais solución y con lo de comer no se juega. El enfrentamiento ya está en el sector, una parte de los agricultores se ha desvinculado de esta idea. El agua no ha llegado a estas zonas por falta de voluntad y unidad política, y ésa es la clave de arco verdadera.

Un alcornoque tarda décadas en crecer y ha aguantado los vaivenes del clima medio siglo, si ahora se está secando es que el agua que lo alimenta no está. No soy un técnico, frecuento la zona y he visto caer sauces y chopos y desaparecer en veinte años los arroyos, lagunas, charcas y friales, ocupados por una planta que disimula el verde pero síntoma de pobreza hídrica: el zarzal.