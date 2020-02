Entre 'El Bosque' y 'Los Alburejos'

Jerez es tan grande que en apenas unas horas es capaz de ofrecer dos noticias como la noche y el día, el ying y el yang de una ciudad que empieza a acusar cierto trastorno de bipolaridad, de lo mejor y de lo peor, y en la que cada vez es más difícil encontrar la bendita normalidad y el término medio. Una ciudad capaz de hundir, sepultar y destrozar un edificio de propiedad pública como la casa del restaurante 'El Bosque', en plena Avenida Alcalde Álvaro Domecq, por pura dejadez de políticos y técnicos responsables que sabían de sobra que a la salida del anterior concesionario, Alfonso Rodríguez, hace tres años, ese coqueto chalé era firme candidato, como se ha visto en muchos otros casos, al expolio más voraz. Y si no se publica ahora que del lugar se lo han llevado todo y que hasta había okupas a los que faltaba empadronarse allí, el expolio habría continuado -insisto, a sabiendas de responsables municipales que cobran por ello- hasta que un día no hubiese quedado rastro de lo que fue uno de los mejores restaurantes de este país. Y quien va a pagar todo esto son los jerezanos con dinero de su bolsillo, pues el chalé es del Ayuntamiento. No sólo porque los daños son cuantiosos, sino por lo que se va a dejar de ingresar por el alquiler de la casa. Semejante irresponsabilidad quedará impune, ténganlo por seguro. Por fortuna, el paso de los amigos de lo ajeno por esas estancias como termitas por una viga de madera y la mala praxis municipal no harán olvidar días y noches de celebración y fiesta a miles de jerezanos (y visitantes) que disfrutaron del encanto de 'El Bosque'.

Mientras se blindaba con tres años de retraso esta parcela de la Avenida, muy lejos de allí, en la carretera de Medina, una de las fincas más emblemáticas de la provincia y de Andalucía, 'Los Alburejos', propiedad de la familia Domecq desde los años cuarenta del pasado siglo, también iba a ser noticia pero por razones bien distintas. Otro lugar con un enorme encanto que, como 'El Bosque', ha proporcionado un atractivo turístico a esta zona y ha vivido momentos inolvidables con destacadas personalidades de diferentes ámbitos en las últimas décadas. 'Los Alburejos' se ha venido a un inversor extranjero que se enamoró de la finca en una visita a la provincia. Y se ha vendido por un precio que convierte a esta operación en todo un récord en su sector, unos veinte millones de euros, y que demuestra que existe un enorme interés por este tipo de fincas, bien para recreo o explotación, o por las casas de viñas, que tienen una gran demanda.

La lección de todo esto es que las cosas, cuando se cuidan, valen más. Y en Jerez, que aspira a ser capital cultural europea en 2031, el patrimonio no se está cuidando ni en lo más elemental, que es proteger un edificio público de la destrucción. Es la peor cara de una ciudad que tiene numerosos atractivos pero a la que afean olvidos y parches. Nadie pide que todos los días se compre o venda una finca en cifras millonarias, como desearíamos, pero al menos que no se destruya lo que queda.